منشوووور... مصر للطيران تحول مسار رحلة قادمة من جاكرتا إلى القاهرة إلى مسقط بسبب وعكة صحية لراكبة

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم (الجمعة) تحويل مسار إحدى رحلاتها القادمة من جاكرتا إلى القاهرة، والهبوط في مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان، إثر تعرض راكبة لوعكة صحية حرجة على متن الطائرة.

وقالت الشركة، في بيان، إن الراكبة تعرضت لوعكة صحية حرجة أثناء الرحلة رقم MS978، وعلى الفور تعامل طاقم الطائرة مع الحالة وفقا للإجراءات الطبية والتشغيلية المعتمدة.

وأضافت أن قائد الرحلة قرر تحويل مسار الطائرة والهبوط في مطار مسقط الدولي، باعتباره أقرب مطار مناسب، حرصا على سلامة الراكبة وإتاحة الفرصة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أنه جرى نقل الراكبة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه، أشاد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالأداء المهني لطاقم الرحلة وكفاءة قائد الطائرة وحسن تقديره للموقف وسرعة اتخاذ القرار، مؤكدا أن ذلك يعكس جاهزية أطقم العمل بالشركة وقدرتهم على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومسؤولية.

وشدد عادل على أن سلامة الركاب تظل في مقدمة أولويات الشركة تجاه عملائها.