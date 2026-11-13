وكالة الطاقة الدولية: أسعار الديزل في أوروبا لا تزال أعلى 77% من مستويات ما قبل الحرب

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أسعار الديزل في أوروبا لا تزال أعلى بنسبة 77% من مستوياتها قبل الحرب، رغم تجاوز الإمدادات العالمية من النفط مستويات الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على إيران، مدفوعة بتعافي صادرات النفط من منطقة الخليج.

وأوضحت الوكالة، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة، أن أسعار النفط تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، إذ انخفض سعر خام بحر الشمال القياسي بنسبة 32% من ذروته المسجلة مطلع أكتوبر الماضي عند 136 دولارا للبرميل، إلى نحو 93 دولارا للبرميل وقت إعداد التقرير، كما تراجعت أسعار الديزل الأوروبية بنسبة 11% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى نحو 180 دولارا للبرميل.

وأشارت الوكالة إلى أن نقص إمدادات الديزل لا يزال يمثل الشاغل الرئيسي للأسواق، في ظل استمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا، وما تسببه من اضطرابات في صادراتها من الديزل، إلى جانب خسائر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن تسريع وتيرة السحب من مخزونات الديزل الطارئة خلال الأشهر المقبلة من شأنه المساعدة في سد العجز إلى حين تعافي إنتاج المصافي.

وأضاف التقرير أن صادرات النفط من دول الخليج، باستثناء سلطنة عمان، بلغت 18.4 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي، رغم أنها لا تزال أقل بنسبة 26% من مستويات ما قبل الحرب، وذلك على الرغم من استمرار الهجمات على ناقلات النفط. وقاد النفط الخام تعافي الصادرات، بينما ظلت صادرات المنتجات النفطية المكررة وغاز البترول المسال عند نحو نصف مستوياتها السابقة للحرب.

وقالت الوكالة إن سوق النفط تظهر مؤشرات أولية على استعادة التوازن، مع تجاوز الإمدادات العالمية من النفط مستويات الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في إيران.

وارتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 3 ملايين برميل يوميا في سبتمبر الماضي، وبنحو 2.3 مليون برميل يوميا إضافية في أكتوبر، ليصل إلى 105.4 مليون برميل يوميا، فيما تتوقع الوكالة استمرار تجاوز الإمدادات مستويات الطلب خلال الربع الأخير من العام الجاري، محذرة في الوقت نفسه من أن استمرار الهجمات على حركة الشحن قد يعطل تعافي الإمدادات.

وفي المقابل، توقعت الوكالة تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، ليصل إلى 102.3 مليون برميل يوميا، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات صادرات الخليج، على أن يتعافى الطلب عام 2027، وإن كانت الزيادة المتوقعة في استهلاك وقود النقل البري محدودة، مع اتجاه مزيد من السائقين إلى السيارات الكهربائية وتحسن كفاءة استهلاك الوقود في المركبات.