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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: محادثات أبوظبي تكشف تمسك روسيا بربط تسوية الأزمة الأوكرانية بإعادة صياغة الأمن الأوروبي

محادثات أبوظبي
محادثات أبوظبي
أ ش أ

أفاد تقرير صادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بأن المحادثات التي استضافتها أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا، يومي 10 و11 نوفمبر الجاري بوساطة أمريكية، لم تحقق تقدما نحو إنهاء الحرب، رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن موسكو تمسكت برفض وقف إطلاق النار أو تعليق القتال قبل التوصل إلى اتفاق شامل.

وأوضح التقرير أن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي طرح خلال المحادثات مسألة إعادة النظر في منظومة الأمن الأوروبي، واصفا النظام الذي تأسس عقب مؤتمري يالطا وبوتسدام بأنه «مريض»، معتبرا أن الأزمة الأوكرانية كشفت عن أوجه القصور في هذه المنظومة، كما جددت موسكو مطالبتها بمنطقة دونيتسك بالكامل، وهو ما رفضه الجانب الأوكراني.

وأضاف التقرير أن الموقف الروسي يعكس رغبة موسكو في ربط أي تسوية للأزمة الأوكرانية بإعادة النظر في منظومة الأمن الأوروبي خلال العقود الماضية، وإحياء مطالبها التي طرحتها في ديسمبر 2021، ومن بينها وقف توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بموجب ضمانات ملزمة قانونا، وإمكانية تقليص الوجود العسكري للحلف في وسط وشرق أوروبا.

وأشار إلى أن صيغة المحادثات أبقت الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي خارج غرفة المفاوضات الرئيسية، رغم حضور مسؤولين من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وعدد من العواصم الأوروبية والحلف في أبوظبي، لافتا إلى أن ممثلين روسا أبدوا عدم رغبتهم في الاجتماع مع المسؤولين الأوروبيين في غياب مقترحات أوروبية ملموسة.

ودعا التقرير الحكومات الأوروبية إلى تنسيق مواقفها عبر الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ورفض أي ترتيبات أمنية ثنائية تتجاوز المؤسستين، محذرا من أن مقترحات موسكو لإبرام اتفاقات عدم اعتداء مع دول أوروبية منفردة قد تؤدي إلى إضعاف الموقف الأوروبي الموحد، كما شدد على ضرورة ألا تسبق أي مناقشات لإعادة صياغة الأمن الأوروبي خطوات روسية ملموسة، تشمل وقفا حقيقيا لإطلاق النار والانسحاب من الأراضي الأوكرانية الخاضعة للاحتلال ووضع قيود يمكن التحقق منها على القدرات الهجومية.

المجلس الأوروبي أبوظبي روسيا

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