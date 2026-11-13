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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 20 جنيه.. تراجع جديد في عيار 21

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

فقد سعر أشهر أعيرة الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 13-12-2026؛ جزءا من قيمته على مدار اليوم.

عيار 21 يتراجع

وتراجع سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا داخل محلات الصاغة بمقدار 20 جنيها في المتوسط .

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 21

وصل متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا في آخر تحديث له مسجلًا 5955 جنيها.

تراجع الذهب

وفقد سعر الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة للمرة الثالثة خلال ذلك اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب 

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 5955 جنيها.

سعر الذهب

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6805 جنيهات للشراء و 6748 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو  6238 جنيها للشراء و 6186 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5955 جنيها للشراء و 5905 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5104 جنيهات للشراء و 5061 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3970 جنيها للشراء و 3936 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.64 ألف جنيه للشراء و 47.24 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 3881 دولارا للشراء و 3880 دولارا للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب اخبار مصر مال واعمال

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