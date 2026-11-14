ثغرة خطيرة في ويندوز.. باحث غاضب يسلم القراصنة مفاتيح السيطرة على الأنظمة

كشف باحث أمني غاضب عن ثغرة برمجية خطيرة في نظام التشغيل "ويندوز" تترك أجهزة المستخدمين بلا حماية.

وتسمح هذه الثغرة الجديدة للقراصنة بالسيطرة الكاملة على الكمبيوتر لتنفيذ أي أوامر دون علم الضحية.

خطأ غير متوقع في تحديث أمني

وبحسب تقرير نشره موقع "آرس تكنيكا" (Ars Technica) التقني، أطلق الباحث "عبد الحميد ناصري" أداة اختراق أطلق عليها اسم (SignDrop).

وتستغل هذه الأداة نقطة ضعف في نظام التحقق الخاص بملفات السجلات الأساسية في ويندوز.

المفارقة الغريبة أن هذه الثغرة نتجت عن تحديث أمني أطلقته "مايكروسوفت" في أكتوبر 2025 لحماية المستخدمين.

لكن الباحث وجد طريقة ذكية لقلب آلية الحماية ضد نفسها، واستخدامها كباب خلفي لاختراق النظام.

وأكد ناصري أن حوالي 80% من أجهزة ويندوز الحالية معرضة لهذا الخطر.

سيطرة كاملة وتحذير قانوني

وتكمن خطورة هذه الثغرة، المعروفة تقنياً بـ "صفر يوم" (Zero-day) لعدم وجود حل لها وقت اكتشافها، في منحها للمخترق أعلى درجات التحكم بصلاحيات النظام (SYSTEM Privileges).

وبفضل هذه الصلاحية، يستطيع الهاكرز تجاوز برامج الحماية، وزرع فيروسات خفية تتصرف وكأنها ملفات شرعية داخل النظام.

ولم تصدر مايكروسوفت أي تحديث لإصلاح هذا الخلل حتى هذه اللحظة. واكتفت الشركة بتوجيه تحذير قانوني شديد لأي شخص يحاول استغلال الثغرة لإحداث ضرر حقيقي.

ويعتبر ناصري، وهو موظف سابق في الشركة، شخصاً مثيراً للجدل، حيث نشر عدة ثغرات مشابهة هذا العام، مما أشعل التوتر بينه وبين مايكروسوفت.

كيف تحمي جهازك حالياً؟

ورغم الهجوم المتبادل، نصح الباحث المستخدمين بالانتظار وعدم التدخل يدوياً حتى تصدر الشركة تحديثاً رسمياً.

وحذر بشدة من محاولة تعطيل إعدادات الحماية الحالية للهروب من الثغرة، لأن ذلك سيجعل ذاكرة الجهاز مكشوفة بالكامل أمام هجمات أخرى أكثر تدميراً.