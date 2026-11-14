سماع الشهود في محاكمة متهمين بخلية بولاق الدكرور.. بعد قليل

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، للشهود في محاكمة متهمين اثنين، في القضية رقم 11530 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، المقيدة برقم 406 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2024 وحتى 20 يناير من عام 2026، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

محاكمة متهمين بخلية بولاق الدكرور

وأضافت التحقيقات انضمام المتهم الثاني لتلك الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيقها، ووجه للمتهمين تهمة تمويل الإرهاب، واستخدام أفكار الجماعة للترويج للأفكار الإرهابية.