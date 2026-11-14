المستشارة أمل عمار تطلع على التجربة التركية في حماية المرأة من العنف

اطلعت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، على التجربة التركية في مواجهة العنف ضد المرأة، وآليات تقديم خدمات الحماية والدعم، وذلك خلال زيارتها مركز منع العنف ومراقبته (ŞÖNİM) بمدينة إسطنبول، على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31).

وأشار المجلس في بيان اصدره اليوم إلى أن المستشارة أمل عمار، استمعت خلال الزيارة، إلى شرح حول اختصاصات المركز وآليات عمله، والخدمات المتكاملة التي يقدمها للنساء والفئات الأولى بالرعاية، وتشمل الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، وبرامج التأهيل والتمكين الاقتصادي، إلى جانب متابعة الحالات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال وكبار السن.

كما اطلعت على الخدمات المقدمة للسيدات المعرضات للعنف وأطفالهن، فضلا عن خدمات رعاية الأطفال من خلال الحضانة التابعة للمركز.

ويُعد مركز منع العنف ومراقبته، التابع لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، مؤسسة متخصصة في التصدي للعنف ضد المرأة، وبدأ إنشاؤه عام 2012، في إطار تطبيق القانون التركي رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية المعنية بقضايا المرأة، والاستفادة من التجارب المؤسسية في مجال مناهضة العنف، بما يسهم في تطوير منظومة الحماية والاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات.