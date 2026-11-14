هشام يكن: منتخب إريتريا قدم مباراة قوية أمام غينيا.. وأهدرنا 5فرص محققة

أكد هشام يكن، المدير الفني لمنتخب إريتريا، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام غينيا، في المباراة التي خسرها 2-1، رغم الصعوبات التي واجهته، مشيرًا إلى أن اللاعبين نفذوا التعليمات الفنية والتكتيكية بصورة مميزة، ونجحوا في الظهور بشكل قوي خلال اللقاء.

المدير الفني لمنتخب إريتريا

وقال هشام يكن، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "الصعوبة كانت كبيرة جدًا بالنسبة لنا، لكن أريد التأكيد أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة، وظهروا بمستوى مميز رغم صعوبة المواجهة".

وأضاف: "منتخب إريتريا يضم مجموعة من اللاعبين الجدد، ومعظمهم يلعبون خارج البلاد في دوريات الدرجتين الثانية والثالثة بأوروبا، لكن مستواهم الفني جيد جدًا، واستطعنا خلال فترة قصيرة تحقيق حالة من الانسجام بين اللاعبين، وظهر ذلك بوضوح في أداء المجموعة".

وتابع المدير الفني لمنتخب إريتريا: "التزمنا بالتكتيك الذي خضنا به المباراة، وأعتقد أنها كانت مواجهة جيدة من الناحيتين الفنية والتكتيكية، خاصة في ظل ظروف الإعداد والفترة القصيرة التي عملنا خلالها مع اللاعبين".

وواصل: "نجحنا في استغلال العديد من الفرص، لكننا أهدرنا حوالي 5 فرص كانت كفيلة بزيادة حصيلتنا من الأهداف، ونجحنا في إحراج المنافس خلال فترات عديدة من المباراة".

واختتم هشام يكن تصريحاته قائلًا: "الفريق قدم أداءً جيدًا للغاية، ونجحنا في تحقيق هدفنا، وكان بإمكاننا تسجيل هدف آخر، لكننا نحمد الله على ما تحقق، خاصة أن المنتخب لا يزال في مرحلة بناء وتكوين مجموعة جديدة، واللاعبون قدموا مجهودًا كبيرًا يستحق الإشادة".