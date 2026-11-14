رفع 700 طن مخلفات خلال حملات النظافة بمراكز ومدن وأحياء الغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والتي أسفرت عن رفع 700 طن من المخلفات والتراكمات، ضمن جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الخدمات المقدمة لأهالينا.

توجيهات محافظ الغربية

وتصدر حي أول المحلة الكبرى كميات الرفع بإجمالي 100 طن، يليه مركزا طنطا وكفر الزيات بواقع 80 طنًا لكل منهما، ثم مركز المحلة الكبرى ومركز سمنود وحي أول طنطا بواقع 60 طنًا لكل منها، وحي ثان طنطا ومركز زفتى بواقع 50 طنًا لكل منهما.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تضمنت الأعمال رفع 40 طنًا بكل من حي ثان المحلة الكبرى ومراكز السنطة وبسيون وقطور.

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات بمختلف المناطق، مع متابعة أداء الوحدات المحلية والتعامل الفوري مع بؤر المخلفات، بما يحافظ على نظافة الشوارع والميادين والمظهر الحضاري للمحافظة.