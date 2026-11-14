باكستان تطالب بوقف فوري للهجمات ضد دول الخليج

دعت باكستان، إلى الوقف الفوري للاستفزازات العسكرية والهجمات غير القانونية في منطقة الخليج.

وأدان المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، سيد حيدر شاه، خلال كلمته في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن "الوضع في الخليج وتداعياته على السلم والأمن الدوليين، في ظل تصاعد التوترات والتهديدات التي تواجه الأمن البحري"، بشدة الهجمات ضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربا عن تضامن باكستان الكامل مع حكوماتها وشعوبها.. حسبما ذكر "راديو باكستان".

وحث السفير على احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، وحماية المدنيين والملاحة التجارية وتجديد الجهود الدبلوماسية لتحقيق سلام واستقرار دائمين.

وأعرب المندوب الدائم لباكستان عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات وتداعياتها على أمن دول الخليج الشقيقة والمنطقة الأوسع.

و أعاد التأكيد على روابط الأخوة الراسخة التي تجمع باكستان بدول الخليج، شدد على أن أمنها وازدهارها يحظيان بأهمية بالغة بالنسبة لباكستان.

وأكد أيضا أن الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات ومنشآت الطاقة، تُعد أمرا غير مقبول.

ودعا إلى احترام حقوق وحريات الملاحة وحماية الشحن التجاري وطواقمه واستعادة المرور العادي وإيصال الإمدادات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

وطالب المندوب الدائم لباكستان بإرساء إطار إقليمي يقوم على الأمن المشترك والتعايش السلمي والرخاء المتبادل.

وأكد السفير أن الحوار والدبلوماسية يجب أن يقودا المسار المستقبلي، حاملا جميع الأطراف على إنهاء الهجمات والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة ودعم المبادرات الإقليمية والمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة.