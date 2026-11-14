الصين والولايات المتحدة تعقدان أول اجتماع لمجلس التجارة ضمن آلية المشاورات الاقتصادية

عقدت الصين والولايات المتحدة أول اجتماع لمجلس التجارة المنبثق عن آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث تنفيذ نتائج جولات المشاورات السابقة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بصراحة وبعمق وبشكل بنّاء بشأن الرسوم الجمركية، والترتيبات المتبادلة لخفض الرسوم على سلع بقيمة نحو 30 مليار دولار، والتجارة الزراعية، وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك.



وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على مواصلة تعزيز التواصل عبر المجلس، والعمل على معالجة الشواغل الاقتصادية والتجارية لكل منهما، وتوسيع التعاون وتقليص قائمة القضايا العالقة، بما يسهم في بناء علاقة بنّاءة بين البلدين قائمة على الاستقرار الاستراتيجي والاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل.

وكان البلدان قد اتفقا في مايو 2026 على إنشاء مجلس التجارة لمعالجة شواغلهما بشأن التعاون التجاري، كما اتفقا خلال الجولة الثامنة من المشاورات الاقتصادية والتجارية، التي عُقدت في نيويورك وواشنطن خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الماضي، على خفض الرسوم الجمركية بصورة متبادلة على سلع تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار، مع خفض الرسوم على نحو 90% من المنتجات المشمولة إلى مستويات الدولة الأولى بالرعاية.