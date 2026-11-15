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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نسرين البغدادي: تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع

الدكتورة نسرين البغدادي
الدكتورة نسرين البغدادي
محمود زيدان

يُمثل تمكين المرأة ودعم قدراتها على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية حجر الزاوية لبناء مجتمعات مستدامة وقوية، فضلاً عن كونها واحدة من أهم العوامل الرئيسية الداعمة لاستقرار الأسرة ورفع قدرتها على مواجهة التحديات والتحولات المتسارعة من حولنا.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نسرين البغدادي، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، إن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، مشيرة إلى أن تعزيز قدرتها على المشاركة الفاعلة في التنمية يعد أحد العوامل الرئيسية الداعمة لاستقرار الأسرة ورفع قدرتها على مواجهة التحديات والتحولات المتسارعة.

وأوضحت البغدادي، خلال مداخلة ببرنامج «نون القمة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المؤتمر المعني بتمكين المرأة واستقرار الأسرة تأسس على «إعلان القاهرة» الصادر في فبراير 2026، والذي انبثق عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، وحظي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن العالم يشهد متغيرات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متسارعة، تفرض على الأسرة تحديات متشابكة، من بينها الضغوط الاقتصادية، وتغير أنماط العمل، وتزايد أعباء الرعاية، والتحديات المرتبطة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما يستلزم تكاتفًا دوليًا لتبني مقاربة متكاملة تربط بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة.

وأكدت أن هناك مفهومًا شائعًا يربط بين تمكين المرأة وتفكك الأسرة، لكنه مفهوم غير صحيح، موضحة أن تمكين المرأة يمثل مدخلًا رئيسيًا لتمكين الأسرة والمجتمع، لافتة إلى أن المؤتمر يستهدف تعزيز الحوار حول العلاقة المتبادلة بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة، وتبادل الخبرات الدولية في مجالات التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، واستعراض السياسات والبرامج الناجحة.

وفيما يتعلق باقتصاد الرعاية، أشارت البغدادي إلى أن رعاية كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال تمثل أحد المعوقات الرئيسية أمام زيادة دخل الأسرة، إذ تستنزف هذه المسؤوليات جزءًا من قدرات أفرادها، لا سيما عندما تتحمل المرأة مسؤولية رعاية الأطفال وأحد الوالدين المسنين في الوقت نفسه.

نسرين البغدادي نائب رئيس المجلس القومي للمرأة أخبار توك شو نائب رئيس المجلس القومي للمرأة نسرين البغدادي

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