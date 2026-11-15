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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارعي المنشية والطوابق فيصل في الهرم

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بالقطاع الشمالي، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الانضباط بالشارع وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

واستهدفت الحملة شارع المنشية ومنطقة الطوابق بفيصل، حيث أسفرت جهودها عن رفع وإزالة 32 حالة إشغال متنوعة تعيق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتنبيه بعدم العودة للتعدي على الأرصفة ونهر الطريق مجدداً.

جاءت الحملة بقيادة ميدانية لكل من المقدم أحمد النعماني، ومحمود العربي، ومحمد شعراوي، وبمشاركة فعالة من محمد فتحي، نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي، وعلي محمود، مدير إدارة الإشغالات، ورجال الإشغالات بالحي، وبمتابعة من ولاء محبوب، مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأكد رئيس حي الهرم، استمرار الحملات اليومية المفاجئة بجميع القطاعات لفرض هيبة القانون ومنع أي مظاهر للعشوائية، تنفيذاً لتوجيهات قيادات محافظة الجيزة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الهرم رفع اشغالات

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