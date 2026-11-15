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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب الزقازيق تتصدّر كليات الطب المصرية في عدد الشهادات عبر منصة Incision Academy .. صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
محمد الطحاوي

حققت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق إنجاز أكاديميًا متميزًا بتصدّرها المركز الأول بين كليات الطب المصرية من حيث عدد الشهادات التي حصل عليها طلابها عبر منصة Incision Academy، وفقًا للبيانات الموثقة الصادرة عن المنصة، في إنجاز يعكس تميز طلاب الكلية ونجاح جهودها في دعم التعليم الطبي والتدريب وفقًا للمعايير الدولية.

وفي إطار حرص الكلية على توفير فرص التدريب والتطوير المهني المعتمد دوليًا، نظمت الكلية يومًا توجيهيًا وتعريفيًا استهدف طلاب الفرقة الأولى وعددًا من طلاب الفرق الدراسية المختلفة، للتعريف بمنصة Incision Academy وآليات استخدامها والاستفادة من برامجها التدريبية والتعليمية والحصول على الشهادات المعتمدة.

جاء ذلك بدعم ورعاية الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، حيث استقبل الدكتور محمد بشير وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد رأفت مسؤول منصة Incision Academy.

وشهد اللقاء حضور الدكتورة سالي محمود وكيل الكلية لشؤون التعليم والدراسات العليا، والدكتورة أميرة السمح مدير البرنامج الخاص ومنسق ملف Portfolio بالكلية، والدكتورة شيرين بهجت رئيس قسم الصحة العامة، والدكتورة مي جبران منسق التعليم الإلكتروني بالكلية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رأفت آليات استخدام المنصة، وما تقدمه من محتوى تدريبي وبرامج تعليمية متخصصة، موضحًا خطوات الاستفادة من خدماتها والحصول على الشهادات المعتمدة، بما يسهم في تنمية المهارات العلمية والعملية للطلاب وتعزيز قدراتهم المهنية.

ويأتي تصدر كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق المركز الأول بين كليات الطب المصرية ليعكس جهود إدارة الكلية في إتاحة أحدث المنصات التعليمية والتدريبية أمام الطلاب، وتوفير فرص تعليمية دولية تسهم في رفع كفاءتهم وتأهيلهم للمنافسة في المجال الطبي محليًا ودوليًا.

وفي ختام الفعالية، وجهت الكلية الشكر والتقدير إلى اتحاد طلاب كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق على تنظيم اليوم والمساهمة في نجاحه، وبصفة خاصة الدكتور محمد نظمي والدكتور محمد حمدي والدكتور أدهم شعبان، وجميع أعضاء اتحاد الطلاب المشاركين في التنظيم.

الزقازيق بجامعة الزقازيق كليات الطب المصرية التعليم الطبي

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