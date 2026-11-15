مسؤولة بالاتحاد الأوروبي : قوات عملية "إيريني" تصعد على متن ناقلة نفط ​​يُشتبه في تبعيتها لـ"أسطول الظل" الروسي

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن قوات عملية "إيريني" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط صعدت اليوم الأحد على متن ناقلة نفط ​​يُشتبه في كونها جزءا من "أسطول الظل" الروسي.

وفي منشور على حسابها الرسمي بمنصة /إكس/، قالت كالاس: "وقد تم تنفيذ عملية الصعود هذه بموجب المادة 110 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث تأكد أن السفينة "إم في ميداج" كانت تبحر تحت علم زائف".

وأضافت: "وسيواصل الاتحاد الأوروبي عرقلة "أسطول الظل" الروسي، سواء في عرض البحر أو من خلال القنوات الدبلوماسية".

ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم غد الاثنين، على قوائم جديدة للعقوبات ضد روسيا، تشمل بنوكا ومشترين وشركات تقدم الدعم ل "أسطول الظل".