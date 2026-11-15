131 ألف زائر و54 ألف إعارة خلال شهر.. مكتبات مصر العامة تحقق طفرة في الأداء خلال أكتوبر 2026

حققت منظومة مكتبات مصر العامة أداءً لافتًا خلال شهر أكتوبر 2026، بعدما استقبلت 131 ألفًا و956 زائرًا ماديًا وافتراضيًا، وسجلت 54 ألفًا و213 إعارة، إلى جانب تنفيذ قفزة ملحوظة في أداء المكتبات المتنقلة، التي ارتفع عدد زياراتها من 27 زيارة خلال أكتوبر 2025 إلى 59 زيارة في الشهر نفسه من العام الجاري، في مؤشر يعكس توسع نطاق الخدمات الثقافية والمعرفية ووصولها إلى شرائح أكبر من الجمهور.

وأعلنت الدكتورة رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة، نتائج التقرير الإحصائي لأداء المكتبة الرئيسية بالجيزة وفرعي الزيتون والزاوية الحمراء، موضحة أن إجمالي الاشتراكات الجديدة بلغ 2658 اشتراكًا، فيما وصل عدد المستفيدين النشطين إلى 50 ألفًا و907 مستفيدين، وبلغ إجمالي المقتنيات 315 ألفًا و636 مقتنى، بإيرادات إجمالية وصلت إلى 507 آلاف و432.72 جنيه.

المكتبة الرئيسية تتصدر مؤشرات الأداء

حافظت المكتبة الرئيسية بالجيزة على صدارة مؤشرات المنظومة، باستقبال 76 ألفًا و588 زائرًا، وتسجيل 1922 اشتراكًا جديدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين النشطين 32 ألفًا و675 مستفيدًا، وبلغت مقتنياتها 165 ألفًا و372 مقتنى، وحققت إيرادات قدرها 359 ألفًا و353.75 جنيه.

وسجلت المكتبة 38 ألفًا و188 إعارة، من بينها 11 ألفًا و477 إعارة للأطفال، و11 ألفًا و283 إعارة للكبار، إلى جانب 11 ألفًا و231 حالة اطلاع داخلي، و4148 إعارة خارجية عبر المكتبة المتنقلة.

وعلى مستوى الأنشطة، نظمت المكتبة 340 نشاطًا متنوعًا، استحوذت أنشطة الأطفال على النصيب الأكبر منها بواقع 260 نشاطًا، تلتها الأنشطة الثقافية بـ41 نشاطًا، وأنشطة الكبار بـ29 نشاطًا، والأنشطة الإلكترونية بـ10 أنشطة. كما نفذت 195 دورة تدريبية، وسجلت 71 تغطية إعلامية و15 زيارة، فيما بلغ مؤشر التسويق 9624.

المكتبات المتنقلة.. خدمات تصل إلى الجمهور

شهدت المكتبات المتنقلة التابعة للمكتبة الرئيسية نموًا استثنائيًا، إذ ارتفعت زياراتها من 27 زيارة في أكتوبر 2025 إلى 59 زيارة في أكتوبر 2026، أي أكثر من الضعف.

كما قفز عدد أنشطتها من 6 إلى 34 نشاطًا، بينما ارتفعت الإعارات الخارجية من 138 إعارة إلى 4148 إعارة، بما يقارب 30 ضعفًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي فرع الزاوية الحمراء، بلغ عدد الزائرين 28 ألفًا و96 زائرًا، وسجل الفرع 403 اشتراكات جديدة، ووصل عدد المستفيدين النشطين إلى 10 آلاف و260 مستفيدًا، فيما بلغت المقتنيات 107 آلاف و446 مقتنى، والإيرادات 86 ألفًا و310.72 جنيه.

وسجل الفرع 7328 إعارة، توزعت بين 2905 إعارات للكبار، و2128 إعارة للأطفال، و2074 حالة اطلاع داخلي. كما نظم 137 نشاطًا، تصدرت أنشطة الأطفال منها بـ92 نشاطًا، إلى جانب 32 نشاطًا ثقافيًا و12 نشاطًا للكبار، ونشاط واحد ضمن فئة VIP.

وعلى صعيد المكتبة المتنقلة بالفرع، ارتفعت الزيارات من 6 إلى 14 زيارة، فيما زاد عدد الأنشطة من 28 إلى 64 نشاطًا، مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، وسجل الفرع مؤشر تسويق بلغ 11258، إلى جانب 80 زيارة.

الزيتون.. نمو في الإعارات والأنشطة

أما فرع الزيتون، فاستقبل 27 ألفًا و272 زائرًا، وسجل 333 اشتراكًا جديدًا، وبلغ عدد المستفيدين النشطين 7972 مستفيدًا، فيما وصل إجمالي مقتنياته إلى 42 ألفًا و818 مقتنى، وبلغت إيراداته 61 ألفًا و768.25 جنيه.

وسجل الفرع 8697 إعارة شاملة إعارات المكتبة المتنقلة، التي حققت وحدها 2773 إعارة خارجية، مقابل 823 إعارة خلال أكتوبر 2025، بزيادة تقارب 3.4 أضعاف. أما الإعارات داخل الفرع فتوزعت بين 2650 إعارة للأطفال، و2127 حالة اطلاع داخلي، و1147 إعارة للكبار.

ونظم الفرع 156 نشاطًا، منها 132 نشاطًا للأطفال و24 نشاطًا للكبار، وسجل مؤشر تسويق بلغ 113، إلى جانب 15 زيارة. كما نفذت المكتبة المتنقلة 22 زيارة مقابل 15 زيارة في أكتوبر من العام الماضي، و41 نشاطًا مقابل 44 نشاطًا خلال الفترة نفسها.

مؤشرات الأداء.. خريطة لتطوير الخدمات

وفي تعليقه على نتائج التقرير، أكد أسامة غريب، رئيس قسم التقارير الإحصائية والبحوث بالمكتبة، أهمية مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لتقييم مستوى الخدمات ورصد مدى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن متابعة هذه المؤشرات تتيح تحديد جوانب القصور ومعالجة أسبابها بصورة مستمرة.

من جانبه، أوضح عبدالله جاد، من قسم التقارير الإحصائية والبحوث، أن مكتبات مصر العامة لم تعد مجرد أماكن يقصدها الجمهور للحصول على الكتب، بل أصبحت منظومة خدمات معرفية تصل إلى المواطنين في أماكن وجودهم، لافتًا إلى ارتفاع إجمالي زيارات المكتبات المتنقلة على مستوى المنظومة من 27 إلى 59 زيارة، وزيادة أنشطتها من 78 إلى 139 نشاطًا خلال عام واحد.

وتعكس نتائج أكتوبر توجه مكتبات مصر العامة نحو توسيع نطاق الخدمات الثقافية، وتعزيز ثقافة القراءة، والاهتمام بالأطفال والنشء والشباب، إلى جانب تطوير دور المكتبات المتنقلة باعتبارها وسيلة فعالة للوصول إلى المناطق والفئات التي يصعب عليها الاستفادة من خدمات المقرات الثابتة، بما يعزز حضور المكتبة كمؤسسة ثقافية ومجتمعية تتجاوز حدود إعارة الكتب إلى بناء المعرفة وتنمية المهارات.