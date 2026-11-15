إندونيسيا تدعو دول "آسيان" لتعزيز الدور المركزي للرابطة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية

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دعا الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو دول جنوب شرق آسيا، اليوم /الأحد/، إلى حشد جهود جماعية أقوى لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والتمسك بالدور المركزي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) باعتبارها المنصة المتعددة الأطراف الرئيسية في المنطقة.

وأثار برابوو - حسبما أوردت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية - مسألة التماسك الإقليمي خلال الجلسة العامة للقمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي عُقدت في مانيلا بالفلبين اليوم.

وقال برابوو إن الدول الأعضاء في آسيان، البالغ عددهم 11 دولة، يجب أن تبذل جهودًا أكبر لتأكيد نفوذها الجماعي في المؤسسات المتعددة الأطراف وعمليات صنع القرار الدولية.

ودعا الدول الأعضاء في آسيان إلى دعم أي دولة عضو أخرى حال ترشحها لشغل منصب في الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها، مشددًا على أن مثل هذا النهج ضروري لتعزيز صورة الرابطة كقوة إقليمية متماسكة.

ودعا الرئيس الإندونيسي قادة آسيان إلى مواصلة تعزيز التضامن الإقليمي وضمان أن يسفر هذا التعاون عن نتائج ملموسة.