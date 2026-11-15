استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي شمال مدينة غزة

استشهد فلسطيني، اليوم / الأحد /، متأثرا بإصابته بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - استشهاد الشاب عبد الله مازن حسونة (28 عامًا) متأثرًا بإصابته جرّاء استهداف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في حيّ الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة قبل أيام.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، قرية المغير شرق رام الل، وداهمت منزلين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة "وادي أعمر" جنوب القرية، وداهمت منزلين يعودان للمواطنين عبد الحي النسعان، وعيسى محمد أبو عليا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين واستولت على جرارهما الزراعي في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمود ومهدي خليل النواجعة، واستولت على جرارهما الزراعي، ومنعتهما من حراثة أرضهما في منطقة سهلة مرقه، الواقعة بين وادي الجوايا وقرية التوانة بمسافر يطا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين، فيما اعتدت بالضرب على أربعة آخرين، خلال اقتحام مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع أربع إصابات لمواطنين، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من قبل جنود الاحتلال خلال اقتحام المخيم، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت مخيم بلاطة، والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعاثت بها خرابا، قبل أن تعتقل الشقيقين ماهر وسلام أبو عامر.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الصحفي محمد علي عتيق، عقب مداهمة منزله في بلدة برقين غرب جنين.

وباعتقال الصحفي عتيق، يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر عام 2023 وحتى اليوم إلى 38، بينهم 5 صحفيات.