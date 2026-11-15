مدير الصحة العالمية في (كوب 31): تغير المناخ أحد أكبر التهديدات على صحة الإنسان

أكد مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم /الأحد/ أن تغير المناخ يمثل أحد أكبر التهديدات التي تواجه صحة الإنسان.

وقال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن "يوم الصحة" المقام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية سلط الضوء على التهديد الكبير الذي تشكله ظاهرة تغير المناخ على صحة الإنسان، مضيفا أن المبررات الصحية لاتخاذ إجراءات مناخية باتت ملحة فيما يتعلق بتسريع خفض الانبعاثات وزيادة الاستثمار في بناء نظم صحية ومجتمعات قادرة على الصمود مع توسيع نطاق حلول التكيف.

كما صرح غيبريسوس أنه أعرب على هامش القمة عن شكره للأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) سيمون ستيل، على الشراكة القوية مع منظمة الصحة العالمية في إعلاء أولوية الصحة ضمن أجندة المناخ.

وبدأت يوم الإثنين الماضي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية و الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم. وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.