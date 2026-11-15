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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ريا نوفوستي: رصد تحركات جوية أمريكية جديدة بالقرب من الحدود الروسية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية برصد طائرة استطلاع أمريكية من طراز «بومباردييه أرتميس II» (Bombardier ARTEMIS II)، وهي تنفذ دورية استطلاعية دائرية حول حدود مقاطعة كالينينغراد الروسية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

ووفقًا لبيانات تتبع حركة الطيران التي نقلتها الوكالة، فقد حلقت الطائرة في مسار دائري حول المنطقة، ضمن مهام المراقبة والاستطلاع الجوي بالقرب من الحدود الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار سلسلة من طلعات الاستطلاع الأمريكية المتكررة في محيط كالينينغراد خلال الأشهر الأخيرة.

ريا نوفوستي طائرة استطلاع أمريكية مقاطعة كالينينغراد بيانات تتبع حركة الطيران روسيا وأمريكا

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