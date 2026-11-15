ريا نوفوستي: رصد تحركات جوية أمريكية جديدة بالقرب من الحدود الروسية

أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية برصد طائرة استطلاع أمريكية من طراز «بومباردييه أرتميس II» (Bombardier ARTEMIS II)، وهي تنفذ دورية استطلاعية دائرية حول حدود مقاطعة كالينينغراد الروسية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

ووفقًا لبيانات تتبع حركة الطيران التي نقلتها الوكالة، فقد حلقت الطائرة في مسار دائري حول المنطقة، ضمن مهام المراقبة والاستطلاع الجوي بالقرب من الحدود الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار سلسلة من طلعات الاستطلاع الأمريكية المتكررة في محيط كالينينغراد خلال الأشهر الأخيرة.