خلال افتتاح محطتي معالجة الصرف الصحي بقريتي نجريج وكفر الساحل بمحافظة الغربية.. وزيرة الإسكان تلتقي عددا من المواطنين من بينهم خال محمد صلاح.. وتستمع إلى مطالبهم

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عددًا من المواطنين وعلي رأسهم كابتن عبد العزيز البمبي خالد محمد صلاح نجم منتخب مصر ، خلال افتتاح محطتي معالجة الصرف الصحي بقريتي نجريج وكفر الساحل بمحافظة الغربية، واستمعت إلى مطالبهم بشأن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

جولة وزيرة الإسكان

وجاء ذلك في إطار حرصها على التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم.

وعقب افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بنجريج، استمعت المهندسة راندة المنشاوي إلى شكاوى عدد من المواطنين بشأن تكلفة وصلات الصرف الصحي الداخلية بقرية نجريج، وطالبوا بتخفيضها، ووجهت الوزيرة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بدراسة الطلب، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

تحسين خدمات المواطنين

كما التقت الوزيرة أيضاً أهالي عزبة العيطين بمركز طنطا، خلال افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية كفر الساحل، واستمعت إلى مطالبهم بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي إلى العزبة.

رفع كفاءة الخدمات

وخلال اللقاء، طالب الأهالي بتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى منطقتهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بالتخلص من مياه الصرف الصحي، وتحسين الظروف البيئية والصحية والمعيشية، فيما أكدت الوزيرة اهتمامها بمطالبهم ووجهت بدراستها.

تشغيل محطات

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الاستماع المباشر إلى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم الفعلية يمثلان أولوية في متابعة مشروعات المرافق وتحديد أولويات التنفيذ، مشيرة إلى أن التواصل الميداني مع الأهالي يتيح الوقوف على احتياجات المناطق المختلفة والتعرف على مطالب المواطنين على أرض الواقع.