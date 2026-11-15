استمرار البرنامج التدريبي لإعداد قيادات الصفين الثاني والثالث ببني سويف.. محاضرات حول قانون الخدمة المدنية وبناء الشخصية القيادية والحوكمة ومكافحة الفساد

تتواصل فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القيادات والكوادر التنفيذية من الصفين الثاني والثالث بمحافظة بني سويف، والمخصص للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات والقطاعات الخدمية، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبإشراف عام من السيد بلال حبش نائب المحافظ، في إطار خطة المحافظة لتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وإعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤولية وتطوير منظومة العمل الحكومي.

حيث حاضرت فيها الأستاذة جملات إسماعيل، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة ببني سويف، وتناولت المحاضرة الأولى موضوع قانون الخدمة المدنية، وتوصيف الوظائف وتقييم الأداء، حيث تم استعراض الإطار القانوني المنظم لشؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأبرز القواعد والضوابط التي تحكم العلاقة الوظيفية، وحقوق وواجبات الموظف العام، وأهمية الإلمام بأحكام قانون الخدمة المدنية وتطبيقها بصورة سليمة في بيئة العمل.

كما تناولت المحاضرة أهمية توصيف الوظائف باعتباره أحد الأسس الرئيسية لتحديد الاختصاصات والمسؤوليات وتوزيع الأدوار داخل المؤسسات، إلى جانب آليات تقييم الأداء الوظيفي، ودورها في قياس مستوى الإنجاز وتحديد جوانب القوة والاحتياجات التدريبية

فيما تناولت د.منى عبدالله عضو مجلس النواب، في محاضرتها موضوع بناء الشخصية القيادية والذكاء العاطفي، والتفاوض والإقناع وإدارة الخلافات، حيث ركزت على السمات والمهارات التي ينبغي توافرها في القيادات التنفيذية، وفي مقدمتها الوعي بالذات والقدرة على فهم الآخرين والتعامل مع المواقف المختلفة، والتحكم في الانفعالات واتخاذ القرارات المتزنة، بما يعزز قدرة القائد على إدارة فرق العمل والتعامل مع التحديات.

وتناولت محاضرة د. أسامة عبد الحميد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالفيوم موضوع الرقابة الإدارية والمساءلة القانونية ودورهما في تعزيز النزاهة والانضباط داخل مؤسسات الدولة، في ضوء مفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، حيث استعرض دور الرقابة الإدارية في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وحماية المال العام، وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز تتم المتابعة اليومية لسير البرنامج التدريبي والوقوف على انتظام الجلسات ومدى الالتزام بالخطة التدريبية والتنسيق مع الجهات والمحاضرين المشاركين، بما يضمن الاستفادة المثلى من المحتوى التدريبي وتحقيق المستهدف من إعداد وتأهيل كوادر تنفيذية قادرة على مواكبة متطلبات العمل الحكومي.

جاء ذلك في حضور الأستاذ أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، الأستاذة جملات إسماعيل مدير عام مديرية التنظيم والإدارة ببني سويف، وفريق العمل (نيرة نبيل ومحمد مندوه وأحمد سعيد)