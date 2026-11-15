قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح عن صراع الهداف بين صلاح وحسام حسن: «فيفا» ليس جهة اعتماد للأرقام التهديفية الفردية
القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف.. وهذه عقوبتها بالقانون
انطلاق "دوري مستقبل وطن" في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية
متحدث اللجنة المصرية بغزة: دعم القاهرة للقطاع ساهم في إنقاذ الأطفال من الجوع
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوي
رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل
الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة
طوله 35 متر .. جيش الاحتلال يزعم تدمير نفقا في جنوب لبنان
وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الإدارية والعلمين
رونالدو جونيور يسجل ظهوره الأول مع البرتغال
الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي أمام أول أغسطس.. «كاف» يكشف مواعيد أول جولتين بالكونفدرالية
الهند وأرمينيا تبحثان تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استمرار البرنامج التدريبي لإعداد قيادات الصفين الثاني والثالث ببني سويف.. محاضرات حول قانون الخدمة المدنية وبناء الشخصية القيادية والحوكمة ومكافحة الفساد

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

تتواصل فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد القيادات والكوادر التنفيذية من الصفين الثاني والثالث بمحافظة بني سويف، والمخصص للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات والقطاعات الخدمية، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبإشراف عام من السيد بلال حبش نائب المحافظ، في إطار خطة المحافظة لتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وإعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤولية وتطوير منظومة العمل الحكومي.

حيث حاضرت فيها الأستاذة جملات إسماعيل، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة ببني سويف، وتناولت المحاضرة الأولى موضوع قانون الخدمة المدنية، وتوصيف الوظائف وتقييم الأداء، حيث تم استعراض الإطار القانوني المنظم لشؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأبرز القواعد والضوابط التي تحكم العلاقة الوظيفية، وحقوق وواجبات الموظف العام، وأهمية الإلمام بأحكام قانون الخدمة المدنية وتطبيقها بصورة سليمة في بيئة العمل.

كما تناولت المحاضرة أهمية توصيف الوظائف باعتباره أحد الأسس الرئيسية لتحديد الاختصاصات والمسؤوليات وتوزيع الأدوار داخل المؤسسات، إلى جانب آليات تقييم الأداء الوظيفي، ودورها في قياس مستوى الإنجاز وتحديد جوانب القوة والاحتياجات التدريبية

فيما تناولت د.منى عبدالله عضو مجلس النواب، في محاضرتها موضوع بناء الشخصية القيادية والذكاء العاطفي، والتفاوض والإقناع وإدارة الخلافات، حيث ركزت على السمات والمهارات التي ينبغي توافرها في القيادات التنفيذية، وفي مقدمتها الوعي بالذات والقدرة على فهم الآخرين والتعامل مع المواقف المختلفة، والتحكم في الانفعالات واتخاذ القرارات المتزنة، بما يعزز قدرة القائد على إدارة فرق العمل والتعامل مع التحديات.

وتناولت محاضرة د. أسامة عبد الحميد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالفيوم موضوع الرقابة الإدارية والمساءلة القانونية ودورهما في تعزيز النزاهة والانضباط داخل مؤسسات الدولة، في ضوء مفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، حيث استعرض دور الرقابة الإدارية في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وحماية المال العام، وتعزيز كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز تتم المتابعة اليومية لسير البرنامج التدريبي والوقوف على انتظام الجلسات ومدى الالتزام بالخطة التدريبية والتنسيق مع الجهات والمحاضرين المشاركين، بما يضمن الاستفادة المثلى من المحتوى التدريبي وتحقيق المستهدف من إعداد وتأهيل كوادر تنفيذية قادرة على مواكبة متطلبات العمل الحكومي.

جاء ذلك في حضور الأستاذ أحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، الأستاذة جملات إسماعيل مدير عام مديرية التنظيم والإدارة ببني سويف، وفريق العمل (نيرة نبيل ومحمد مندوه وأحمد سعيد)

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

منتخب مصر

زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى أن يتنازل محمد صلاح عن ركلة الجزاء لحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

المدينة المنورة

بعد استهداف مكة المكرمة.. التحالف يعلن تدمير طائرة مسيّرة في المدينة المنورة

"العربية للطيران"

العربية للطيران تسير 4 رحلات أسبوعيا بين عمان والشارقة عبر مطار مدينة عمان

شركة إنفيديا

وزير الخزانة الأمريكي يطالب إنفيديا باختيار مسئول تنفيذي جديد من خارج الشركة ⁩

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد