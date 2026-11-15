سنغافورة تحث "آسيان" على التعاون لمعالجة توترات الحدود بين تايلاند وكمبوديا

دعا رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج، اليوم /الأحد/ الدول أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى العمل معا لمعالجة التوترات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا.
وصرح وونج -في كلمة خلال الجلسة التشاورية في قمة "آسيان" التاسعة والأربعين المنعقدة في الفلبين- بأن "سنغافورة تدرك أن هذه القضية تثير مشاعر قوية لدى شعبي البلدين.. ونحن نشجع كلا الطرفين على مواصلة ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد وتسوية الخلافات من خلال الحوار بما في ذلك عبر الآليات الثنائية القائمة"، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية.
وفيما يتعلق بميانمار، أكد وونج أن الدول الأعضاء لديها "رغبة قوية" في رؤية ميانمار تعود لمشاركتها السياسية في إطار أسرة رابطة "آسيان" في مرحلة ما، مؤكدا أن الانخراط يجب أن يكون متبادلا بحيث تظهر ميانمار إجراءات ملموسة تدل على تقدم حقيقي تماشيا مع "توافق النقاط الخمس"، ويشمل ذلك إحراز تقدم في مجالات وقف العنف وإيصال المساعدة الإنسانية والحوار مع الأطراف المعنية.