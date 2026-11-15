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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فاروق فلوكس : الراقصة والسياسي من أصعب أدواري .. وأعتبر نفسي فنان مسرح

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس
أحمد البهى

نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، اليوم  الأحد 15 نوفمبر،، لقاءً مفتوحًا مع الفنان الكبير فاروق فلوكس، الحاصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، وادارت  اللقاء المخرجة د .يسر فاروق فلوكس، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية،

وقال فاروق فلوكس : انا فنان مسرحي، إلا ان السينما والتليفزيون منحوني الكثير .

واضاف فاروق فلوكس: الراقصة والسياسي لا أستطيع ان أنساه، ويعد دور صعب للغاية، فهو يعد صوت حال الراقصة، وكنت سعيد الحظ بالعمل مع نبيلة عبيد  .


ويُعد فاروق فلوكس أحد الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري، بقدرته على تجسيد شخصيات متنوعة، تجمع بين الكوميديا والدراما، وبأدائه التلقائي وحضوره الذي منح أدواره تأثيرًا يتجاوز مساحتها، وجعل شخصياته حاضرة في ذاكرة الجمهور.

وُلد فلوكس في حي عابدين بالقاهرة، وبدأت علاقته بالفن من خلال المسرح الجامعي أثناء دراسته بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، حيث التقى بعدد من الفنانين الذين أصبحوا لاحقًا من أبرز نجوم المسرح والسينما. وجمع طوال سنوات بين عمله مهندسًا وممارسة التمثيل، في تجربة استثنائية انعكست على انضباطه المهني وتنوع خبراته.

وشهدت خشبة المسرح انطلاقته الفنية، إذ شارك الفنان فؤاد المهندس في مسرحية «أنا وهو وهي»، ولفت الأنظار بأدائه شخصية «سليط» في مسرحية «سيدتي الجميلة»، قبل أن تتوالى مشاركاته في أعمال مسرحية بارزة، منها «سنة مع الشغل اللذيذ»، و«قصة الحي الغربي»، و«الواد سيد الشغال».

وفي السينما، شارك فلوكس في عدد من الأفلام المهمة، من بينها «درب الهوى»، و«قضية عم أحمد»، و«الراقصة والسياسي»، فيما امتد حضوره إلى الدراما التليفزيونية من خلال أعمال ارتبطت بوجدان المشاهدين، منها «دموع في عيون وقحة»، و«رأفت الهجان»، و«الزيني بركات»، و«هوانم جاردن سيتي»، و«عائلة الحاج متولي».

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي فاروق فلوكس

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