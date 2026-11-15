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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود شوقي يكشف تصريحات مثيرة لـ مارسيل كولر عن فترته مع الأهلي

مارسيل كولر
مارسيل كولر
نورهان عادل

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن كواليس تجربته التدريبية مع المارد الأحمر، مسلطاً الضوء على شغف جماهير الكرة المصرية وطبيعة الحياة في القاهرة.  

ونشر محمود شوقي، الناقد الرياضي، تصريحات كولر عبر حسابه الرسمي فيسبوك.

«قضيت فترة ناجحة مع النادي الأهلي في مصر، وكانت تجربة مختلفة تمامًا بالنسبة لي. القاهرة مدينة تعشق كرة القدم بشكل جنوني، والجماهير هناك لديها شغف هائل باللعبة. كان من الصعب أن أعيش حياتي اليومية بصورة طبيعية، فالجميع كان يتعرف عليّ أينما ذهبت، حتى عندما كنت أخرج للتسوق أو لمجرد التنزه والمشي في شوارع المدينة. كرة القدم في مصر حاضرة في كل مكان، وكانت هذه من الأمور التي جعلت تجربتي هناك مختلفة عن أي تجربة أخرى».


حيث تولى مارسيل كولر تدريب النادي الأهلي في سبتمبر 2022، واستمر في منصبه حتى أبريل 2025، ونجح خلال تلك الفترة في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات مع الفريق الأحمر.

وقاد كولر الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين عامي 2023 و2024، بالإضافة إلى عدد من البطولات المحلية والقارية.

وخلال فترة قيادته للفريق، خاض الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري 159 مباراة رسمية، حقق خلالها 108 انتصارات، وتعادل في 33 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وفقًا لإحصائيات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما رحل كولر عن تدريب الأهلي في أبريل 2025، عقب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، قبل أن يعلن النادي رسميًا إنهاء التعاقد معه بالتراضي في 31 يوليو 2025.

مارسيل كولر الأهلي محمود شوقي فيسبوك

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