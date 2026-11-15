سفيرة الاتحاد الأوروبي في لقاء مفتوح مع طلاب وباحثي جامعة الوادي الجديد لبحث التعاون الدولي

عقدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، لقاءً موسعًا مع طلاب جامعة الوادي الجديد وباحثيها وأعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.



مد جسور التعاون مع المؤسسات الدولية

واستهل رئيس الجامعة اللقاء بالترحيب بالسفيرة، مشيرًا إلى سعي الجامعة الدائم لمد جسور التعاون مع المؤسسات الدولية، وفتح مجالات جديدة أمام الطلاب والباحثين للاستفادة من البرامج والخبرات العالمية، بما يعزز الابتكار ويدعم جهود التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي وثّق مسيرة الجامعة منذ نشأتها، وما حققته من نمو في منشآتها وقدراتها التعليمية والبحثية.



كما دار حوار مفتوح حول مستقبل الشراكة المصرية الأوروبية، وما تتيحه من فرص للجامعات المصرية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لاسيما بعد انضمام مصر إلى برنامج Horizon Europe، الذي يفتح الباب أمام المشاركة في مشروعات بحثية دولية وعقد شراكات مع الجامعات والمؤسسات الأوروبية.

وتناول اللقاء أيضًا فرص التدريب والتبادل العلمي للطلاب والباحثين الشباب، وسط تفاعل كبير من الحضور وطرح العديد من الأسئلة حول آليات التعاون الدولي وكيفية الاستفادة من برامج التمويل البحثي الأوروبية.

واختتم رئيس الجامعة اللقاء بالتأكيد على التزام الجامعة بمواصلة الانفتاح على الشركاء الدوليين، ودعم كل المبادرات التي تمنح أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب آفاقًا أرحب، بما يرسخ مكانة جامعة الوادي الجديد على خريطة البحث العلمي والتعاون الأكاديمي الدولي.