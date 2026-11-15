رئيس جامعة الوادي الجديد يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، السفيرة إنجلينا إيخهورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة، وذلك على هامش زيارتها لمحافظة الوادي الجديد.

تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

وأعرب رئيس الجامعة عن ترحيبه بالسفيرة والوفد المرافق، بحضور نواب رئيس الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة للشراكة في المجالات الأكاديمية والبحثية والتنموية.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الأوروبية في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحقيق أهداف الجامعة في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية.