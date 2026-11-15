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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد سقوط أجزاء من سقف إحدى حجراته.. إخلاء عقار ثانٍ بمنطقة المتراس غرب الإسكندرية

غرب الإسكندرية
غرب الإسكندرية
أحمد بسيوني

أخلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية عقارًا سكنيًا بشارع الكومي، المتفرع من شارع أبو ورقة بمنطقة المتراس، عقب سقوط أجزاء من سقف إحدى حجراته بالطابق الأول العلوي، وذلك كإجراء احترازي حفاظًا على أرواح السكان، ليصبح العقار الثاني الذي يتم إخلاؤه بنطاق الحي.

وجاءت الواقعة عقب تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا بسقوط أجزاء من سقف إحدى حجرات العقار، وعلى الفور وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بسرعة انتقال الأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ والتعامل مع تداعيات الحادث.

وانتقلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب، برئاسة رئيس الحي، لمعاينة موقع الواقعة والوقوف على الحالة الإنشائية للعقار، حيث جرى إخلاؤه من السكان وتأمين المنطقة المحيطة به، تجنبًا لوقوع أي مخاطر محتملة.

دعم الأسر المتضررة

وفي السياق ذاته، تم إخطار مديرية التضامن الاجتماعي للانتقال إلى موقع العقار، وتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر التي قد تتأثر بإجراءات الإخلاء، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.

إجراءات استباقية

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة، وفي مقدمتها مديريتا التضامن الاجتماعي والصحة والحماية المدنية وغرفة العمليات، لمتابعة ملف العقارات الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المواطنين.

ويأتي إخلاء عقار المتراس بعد أيام من نجاح الأجهزة التنفيذية بحي غرب في إخلاء عقار بمنطقة الورديان قبل انهياره، عقب رصد تساقط أجزاء منه، وهو ما ساهم في حماية السكان وتجنب وقوع خسائر بشرية.

غرب الإسكندرية المتراس الكومى انهيار

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