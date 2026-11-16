من عزت حنفي إلى الرجل الفار.. أسرار أخطر المجرمين وجرائم هزت مصر

كشف اللواء أمجد الشافعي، الخبير الأمني، تفاصيل مثيرة من كواليس عدد من أخطر الجرائم والقضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام، بداية من قصة عزت حنفي صاحب مقولة «من الليلة دي مفيش حكومة.. أنا الحكومة»، مرورًا بالإيقاع بـ«شيخ البلد» وإخوته الـ11، وصولًا إلى قضية «الرجل الفار» وسقوط عصابته، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة الحياة.

وتناول اللقاء كواليس بودكاست «المصيدة» وأغرب ردود الفعل التي صاحبت حلقاته، كما كشف الشافعي عن تفاصيل وحكايات أمنية مثيرة عاشها خلال سنوات عمله، من بينها تعرضه لإطلاق النار في بداية مسيرته الشرطية، وكيف نجح في التعامل مع أخطر العناصر الإجرامية، إلى جانب قضية «جليلة والقاتل اللطيف» والكلمة التي كشفت هوية القاتل.

حيلة ذكية للإيقاع بـ«شيخ البلد» وإخوته الـ11 دون نقطة دم

وروى اللواء أمجد الشافعي تفاصيل الخطة التي وضعها للإيقاع بـ«شيخ البلد» وأولاده الـ11، رغم صعوبة القبض عليهم وخطورة المواجهة، قائلًا: «كنت قد كتبت تقريرًا عن هذا المجرم، وتم التأشير على اعتقاله، ووقت تنفيذ القرار في عهد الوزير زكي بدر، وزير الداخلية، وأثناء المعاينة انتهينا إلى استحالة التنفيذ، لأن هناك خسائر خطيرة وخطرًا محققًا، وستكون معركة كبيرة».

وأضاف: «وعند عرض الأمر، اقترحت فكرة، وهي أن هناك خصومة ثأرية بين عائلتين، وسأحاول أن تكون هناك جلسة صلح، ووقتها تدخل حضرتك، وأثناء احتدام الصراع بينهما وارتفاع الصوت، تأمر بحبسهم، وبذلك نقضي على هؤلاء المجرمين وبدون نقطة دم».

رصاصة في قدمه.. محمد مدبولي عاقبه على الجري!

وكشف الشافعي عن واقعة تعرضه لإطلاق النار في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كان ضابطًا صغيرًا، موضحًا أن المجرم محمد مدبولي أطلق عليه النار في قدمه لمجرد أنه أخبره بأنه فر من أشخاص حاولوا الاعتداء عليه.

وقال: «كنت ضابطًا صغيرًا، وأسمع عن المجرم محمد مدبولي، وجاءني بلاغ بأن هناك مصابًا بطلق ناري، ووقتها جاء له المجرم محمد مدبولي وقال لي إنك جريت من ناس كانت هتثبتك، قلت له: آه، فضربني في رجلي بالنار، وقال لي: عشان تعرف تجري تاني».

وتابع أنه قرر التحرك للقبض على مدبولي، إلا أن المأمورية واجهت إطلاق نار كثيفًا، مضيفًا: «نزلت من باب السيارة وطلبت منهم إيقاف إطلاق النار، وعرفتهم بنفسي، وقلت له: أنا كنت جاي أعمل معاينة للقهوة، وطلبت منه أن يأتي، فقال لي: واجب سيادتك خذ هذا السلاح والمخدرات والذخيرة، وانصدمت، وفهمت وقتها أن ذلك معناه أنه يقدم كفنه، ورفضت ذلك، وخرجت من المنطقة بالحكمة».

وأشار إلى أنه فور عودته إلى القسم جرى إعداد مأمورية للقبض على هؤلاء المجرمين، معتبرًا أن ما تعرض له كان بمثابة ثأر شخصي مع مدبولي والعناصر الإجرامية، مؤكدًا أن تنفيذ الخطة انتهى بالقضاء على هؤلاء المجرمين في عزبة المفتي.

عزت حنفي.. كيف تحولت عبارة «أنا الحكومة» إلى حقيقة مرعبة؟

وانتقل اللواء أمجد الشافعي إلى واحدة من أشهر القضايا الجنائية في مصر، وهي قضية عزت حنفي، صاحب المقولة الشهيرة «من الليلة دي مفيش حكومة.. أنا الحكومة»، موضحًا أنه كان يشغل منصب مساعد الوزير في ذلك الوقت، وكان يتوجه إلى الصعيد لمتابعة نشاطه الإجرامي بعد أن استفحل أمره.

وقال الشافعي: «هو شخص متعلم، وكان يتمنى أن يدخل كلية الشرطة، لكنه أصبح مجرمًا، ومن أسرة لها تاريخ إجرامي، والمنطقة تساعده لأنها جزيرة ولا أحد يدخل بها بسهولة، وهي مركز لتجارة المخدرات، وأيضًا أقام شركة مع تجار المخدرات للاستثمار، وبنى أبراج مراقبة ليتعامل مع الشرطة».

وأضاف أن القبض على عزت حنفي تطلب تحركًا أمنيًا واسعًا، قائلًا: «كان لابد من القبض عليه، وتم النزول بالقوات والمدفعية والبرمائية، وتم إطلاق النار، وتم القبض عليهم، واعتقدوا أن عزت حنفي مات، لكن هناك خادمة أخذته على ظهر حمار حتى يعالج، ولكنه لم يمت، وتم الحكم عليه بالإعدام».

«الرجل الفار».. كلمة من ابنة هنري بركات كشفت العصابة

كما كشف الشافعي تفاصيل سقوط عصابة «الرجل الفار»، التي أرعبت سكان منطقة الهرم بسلسلة من السرقات، موضحًا أن أفراد العصابة كانت لهم طريقة خاصة في تنفيذ جرائمهم، تعتمد على مراقبة تحركات الشرطة وإهانة أصحاب المنازل أمام أسرهم، باعتبار ذلك بصمة نفسية تميز جرائمهم.

وأوضح أن خيط الوصول إلى العصابة بدأ من بلاغ عن حادث موتوسيكل، إلى جانب بلاغ تلقاه المخرج الشهير هنري بركات من ابنتيه، وكانت إحداهما تتمتع بقدرة كبيرة على وصف الأشخاص.

وقال الشافعي إن الابنة شبهت أحد الأشخاص بالفأر بسبب ملامحه وشكل أصابعه، مضيفًا أنه عندما توجه إلى المستشفى وجد شخصًا تنطبق عليه المواصفات نفسها، وبالفحص اكتشف عدم وجود حادث من الأساس، ليتم كشف حقيقته ومواجهته، قبل أن يعترف بجرائمه ويرشد عن باقي أفراد العصابة.

حرامي اقتحم منزله في رمضان.. ونهاية غير متوقعة للمطاردة

وفجر اللواء أمجد الشافعي مفاجأة أخرى بكشف تفاصيل اقتحام أحد اللصوص منزله خلال شهر رمضان، قبل دقائق من أذان الفجر، قائلًا: «كنت في رمضان، ومتبقٍ دقائق على الفجر، وشعرت بحركة، وعندما نظرت وجدت رجلين ينزلان، واتضح أنه حرامي يشير على الحائط ونازل، ومسكته وقت ما نزل على الأرض، وقلت له: بتعمل إيه في شقتي؟، ورد عليّ: أنا معدي وانت اللي طلعتلي، وكنت هاضحك».

وأضاف أنه اكتشف أن المتهم مسجل خطر، وحاول إدخاله إلى الشقة لكنه رفض، وقرر الهروب بالقفز من الشرفة، ليمسك بخرطوم التكييف قبل أن يسقط، موضحًا أنه عندما نزل إلى الشارع وجد اللص وشريكه يبحثان عن المسروقات، فاستعان بهما في حمل كرتونة، وتمكن من القبض عليهما.