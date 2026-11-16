الغربية.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة زيوت السيارات

تمكنت حملة مشتركة من مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالغربية من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة زيوت السيارات، والتحفظ على 7348 لترًا من الزيوت، و1590 عبوة زيت فرامل بإجمالي 588 كجم، و97 ألف قطعة من الفوارغ والعبوات والأغطية والكرتون والاستيكرات المقلدة.

حملات تموينية

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق.

ردع مخالفين

وجاءت الحملة برئاسة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، وبالاشتراك مع المهندس لؤي عصام، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالغربية، وذلك عقب ورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر، ووضع استيكرات تحمل أسماء علامات تجارية مشهورة على العبوات، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية.

حملات رقابية

وبتفتيش المصنع، تبين عدم حصوله على التراخيص اللازمة، واستخدامه طرقًا بدائية في التصنيع والتعبئة، وأسفرت أعمال الجرد عن ضبط 5000 لتر زيت سيارات داخل تانكات، و740 لتر زيت موتور، و480 لتر مركب تشحيم للتروس، و24 جركن زيت هيدروليك، إلى جانب 1590 عبوة زيت فرامل، فضلًا عن 1000 جركن فارغ و20 ألف عبوة و20 ألف غطاء و5 آلاف كرتونة و50 ألف استيكر تحمل أسماء علامات تجارية مشهورة.

ضبط معدات

كما تم ضبط ماكينات ومعدات وأدوات مستخدمة في عمليات التعبئة، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات، وضبط المنشآت غير المرخصة، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والمقلدة بالأسواق.