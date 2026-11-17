أعلنت شركة سوني إيقاف تطبيق "PlayStation Plus" المخصص لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز نهائياً اعتباراً من يوم 10 ديسمبر 2026، مؤكدة أن القرار لن يؤثر على مزايا الاشتراكات على منصات الألعاب المنزلية.

أسباب إغلاق تطبيق PlayStation Plus وتأثيره على المشتركين

أوضح تقرير نشره موقع "TechCity" أن التطبيق المتوقف كان يتيح لمشتركي باقة "PlayStation Plus Premium" تشغيل الألعاب عبر خدمة البث السحابي (Cloud Streaming)، وهي تقنية تشغيل الألعاب مباشرة عبر خوادم الشركة دون تحميلها على الجهاز.

وكشفت سوني في بيانها الصادر يوم 10 نوفمبر أن نسبة استخدام التطبيق لم تتجاوز 0.4% من إجمالي المشتركين المؤهلين، مشيرة إلى أنها ستتواصل مباشرة مع المستخدمين المتأثرين، دون الإعلان عن أي بديل رسمي للبث السحابي على الكمبيوتر أو تقديم تعويضات مالية.

وأكدت الشركة أن عضويات "PlayStation Plus" وكافة مزاياها على منصتي "PS5" و"PS4" ستستمر بشكل طبيعي دون أي تغيير، فيما نصح التقرير المستخدمين الذين اشتركوا في الباقة الأعلى خصيصاً للعب على الكمبيوتر بمراجعة خطط اشتراكهم قبل موعد التجديد.

البديل المجاني لتشغيل ألعاب بلاي ستيشن على الكمبيوتر

لفت التقرير إلى أن تطبيق "PS Remote Play" المجاني سيظل متاحاً للعمل بعد 10 ديسمبر، حيث يتيح بث الألعاب المثبتة على جهاز "PS5" أو "PS4" المنزلي الخاص بالمستخدم إلى الكمبيوتر أو الهواتف والأجهزة اللوحية.

ويتطلب تشغيل هذه الخدمة امتلاك جهاز بلاي ستيشن متصل بالإنترنت في المنزل، وتوصيل ذراع التحكم بالكمبيوتر عبر كابل "USB"، مع توفر سرعة إنترنت لا تقل عن 5 ميجابت في الثانية، بينما توصي سوني بسرعة 15 ميجابت لضمان أداء مستقر.