أطلقت شركة سوني تخفيضات الجمعة البيضاء على اشتراكات خدمة "PlayStation Plus" بخصومات تصل إلى 33% لمدة أسبوعين، لكنها قصرت الاستفادة من الأسعار المخفضة على المشتركين الجدد فقط.

تفاصيل أسعار باقات PS Plus بعد خصومات الجمعة البيضاء

أوضح تقرير نشره موقع "Push Square" أن التخفيضات بدأت اليوم 16 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر 2026، وتشمل الباقات السنوية الثلاث للخدمة، والتي تتيح اللعب الجماعي عبر الإنترنت والوصول لمكتبة الألعاب.

وانخفض سعر باقة "PS Plus Essential" لمدة 12 شهراً بنسبة 20% ليصبح 63.99 دولاراً بدلاً من 79.99 دولاراً (أو 47.99 جنيهاً إسترلينياً بدلاً من 59.99 جنيهاً)، بينما تراجع سعر باقة "PS Plus Extra" بنسبة 25% ليصل إلى 101.24 دولاراً بدلاً من 134.99 دولاراً (أو 74.99 جنيهاً إسترلينياً بدلاً من 99.99 جنيهاً).

وشملت الخصومات باقة "PS Plus Premium" الأعلى فئة بتخفيض بلغ 33%، لينخفض سعر الاشتراك السنوي إلى 107.19 دولاراً بدلاً من 159.99 دولاراً (أو 80.39 جنيهاً إسترلينياً بدلاً من 119.99 جنيهاً).

الشرط الصادم للمشتركين الحاليين في خدمة PS Plus

لفت التقرير إلى أن هذه التخفيضات تقتصر حصرياً على اللاعبين الذين ينضمون للخدمة حديثاً خلال فترة العرض، ولن يتمكن المشتركون الحاليون من تجديد اشتراكاتهم بنفس الفئة بالأسعار المخفضة.

وبحسب بيان سوني على مدونة "PlayStation Blog"، يقتصر العرض المتاح للمشتركين الحاليين في فئتي "Essential" و"Extra" على خصم عند الترقية إلى باقة "PS Plus Premium" الأعلى، بينما لا يتوفر أي عرض خصم لمشتركي باقة "Premium" الحاليين.