قد لا يتطلب دعم صحة القلب تغييرات معقدة في النظام الغذائي، فاستبدال بعض الوجبات الخفيفة بأطعمة تحتوي على دهون صحية قد ينعكس إيجابيًا على مستويات الكوليسترول ووظائف الأوعية الدموية، وفق ما تشير إليه أبحاث غذائية.

ومن بين الخيارات التي لفتت انتباه الباحثين المكاديميا، التي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المرتبطة بصحة القلب، خاصة عند استخدامها بديلًا للأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

مكونات غذائية تدعم صحة القلب

تتميز المكاديميا باحتوائها على الدهون الأحادية غير المشبعة، التي تشمل حمض الأوليك وحمض البالميتولييك، فضلًا عن الألياف والستيرولات النباتية، وهي مركبات تساعد على الحد من امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

وبحسب اختصاصية التغذية فرانس بورك، يأتي نحو 56.5% من الطاقة الموجودة في هذه المكسرات من حمض الأوليك، بينما يمثل حمض البالميتولييك قرابة 14% من السعرات الحرارية.

المكاديميا

وتكتسب هذه الدهون أهميتها من قدرتها على المساهمة في تحسين مستويات الكوليسترول الضار LDL، خصوصًا عند إحلالها محل الدهون المشبعة في النظام الغذائي.

ولا تقتصر مكوناتها على ذلك، إذ تحتوي أيضًا على حمض L-arginine، الذي يدخل في إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والحفاظ على مرونتها.

ماذا كشفت الأبحاث عن تأثيرها في الكوليسترول؟

بحثت دراسات علمية تأثير تناول المكاديميا ضمن الأنظمة الغذائية المختلفة، وأظهرت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Journal of Nutrition انخفاضًا في مستويات الكوليسترول الكلي والضار لدى بالغين لديهم ارتفاع متوسط في الكوليسترول، بعد إدراج هذه المكسرات في وجباتهم.

وفي السياق نفسه، ربطت مراجعة بحثية نشرت في American Journal of Clinical Nutrition بين تناول المكسرات ضمن النظام الغذائي المتوسطي وتحسن استجابة الأوعية الدموية، إلى جانب مؤشرات أفضل لاستخدام الجسم للإنسولين.

وتشير هذه النتائج إلى أن نوع الدهون التي يحصل عليها الجسم يمثل عاملًا مهمًا في صحة القلب، فاستبدال الدهون المشبعة بمصادر للدهون غير المشبعة قد يساعد على تحسين بعض المؤشرات الصحية، لكنه لا يغني عن العلاج الطبي أو النظام الغذائي الموصوف لمن يعانون ارتفاع الكوليسترول.

ما الكمية التي يمكن تناولها يوميًا؟

رغم قيمتها الغذائية، ينبغي الانتباه إلى أن المكاديميا مرتفعة السعرات الحرارية، إذ تحتوي الحصة التي تزن نحو 28 جرامًا على قرابة 200 سعرة حرارية.

وتعادل هذه الكمية تقريبًا قبضة صغيرة، ويمكن إدراجها ضمن الوجبات اليومية مع مراعاة الاحتياجات من السعرات الحرارية، ويفضل اختيار الأنواع غير المملحة أو قليلة الملح لتقليل استهلاك الصوديوم.

أفكار لإضافتها إلى النظام الغذائي

يمكن الاستفادة من هذه المكسرات بإضافتها إلى الزبادي أو الشوفان في الصباح، أو استخدامها ضمن مكونات السلطات، كما يمكن تناول كمية محدودة منها مع الفاكهة كوجبة خفيفة.