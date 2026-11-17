لم تكن تحركات بيراميدز للتعاقد مع مصطفى محمد مجرد محاولة عادية لتدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بل كشفت عن رغبة واضحة في استعادة المهاجم الدولي إلى الدوري المصري عبر عرض مالي كبير ومحاولة استغلال وضعه الحالي مع كونيا سبور التركي إلا أن رد اللاعب حمل مفاجأة غير متوقعة بعدما تمسك باستكمال تجربته الاحترافية في أوروبا رافضًا فكرة العودة إلى مصر في الوقت الراهن.

وبحسب مصدر داخل نادي بيراميدز فإن إدارة النادي تحركت خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد الذي انضم إلى كونيا سبور التركي في صيف 2026 قادمًا من نانت الفرنسي بعقد يمتد حتى عام 2029 ووضعت الإدارة السماوية مهاجم منتخب مصر ضمن حساباتها لتدعيم الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

عرض مالي كبير.. وبيراميدز يحاول حسم الصفقة

لم تكتف إدارة بيراميدز بإبداء الاهتمام بضم مصطفى محمد وإنما سعت إلى تقديم عرض مالي مغرٍ لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري المصري من خلال استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتضمن العرض حصول مهاجم منتخب مصر على ما يقرب من 700 ألف دولار خلال فترة الإعارة في محاولة لإغراء اللاعب بالعودة إلى الملاعب المصرية خاصة في ظل حاجة بيراميدز إلى مهاجم يمتلك الخبرات الدولية والقدرة على التعامل مع المباريات الكبرى والمنافسة على البطولات.

ورأت إدارة بيراميدز أن ظروف مصطفى محمد مع ناديه التركي قد تفتح الباب أمام إتمام الصفقة بعدما واجه اللاعب صعوبات تتعلق بقلة المشاركة وتراجع أرقامه منذ انتقاله إلى كونيا سبور وهو ما دفع النادي المصري إلى التحرك مبكرًا لاستطلاع موقفه وإمكانية الحصول على موافقته.

مفاجأة في رد مصطفى محمد.. لماذا رفض العودة؟

على الرغم من القيمة المالية التي تضمنها عرض بيراميدز فإن مصطفى محمد لم يبد حماسًا لفكرة العودة إلى الدوري المصري خلال يناير المقبل واعتذر لمسؤولي النادي عن عدم قبول العرض مؤكدًا رغبته في الاستمرار داخل الملاعب الأوروبية وعدم إنهاء تجربته الاحترافية في الوقت الحالي.

وجاء موقف اللاعب ليضع بيراميدز أمام عقبة رئيسية في طريق الصفقة إذ لا تتعلق المسألة فقط بالتفاوض مع كونيا سبور بشأن الإعارة وإنما بضرورة الحصول أولًا على موافقة المهاجم الدولي الذي لا يزال يضع الاستمرار في أوروبا ضمن أولوياته رغم عدم حصوله على فرص المشاركة التي كان يأملها عقب انتقاله إلى النادي التركي.

ويعكس رد مصطفى محمد تمسكه بمواصلة مشواره الاحترافي وعدم اتخاذ قرار العودة إلى مصر لمجرد مواجهة فترة صعبة على مستوى المشاركة في ظل رغبته في استعادة مكانته داخل فريقه الحالي أو البحث عن فرصة أوروبية جديدة تمنحه دقائق لعب أكبر.

هل يعود الأناكوندا إلى الدوري المصري؟

تفتح تحركات بيراميدز الباب أمام التساؤلات بشأن مستقبل مصطفى محمد وإمكانية تغيير موقفه خلال الفترة المقبلة خاصة أن استمرار ابتعاده عن المشاركة مع كونيا سبور قد يدفعه إلى إعادة تقييم تجربته والبحث عن حل يضمن له استعادة حساسية المباريات والحفاظ على جاهزيته الفنية.

لكن المؤشرات الحالية لا تمنح الدوري المصري أفضلية في حسابات اللاعب بعدما أبلغ مسؤولي بيراميدز برغبته في البقاء بأوروبا وهو ما يجعل انتقاله إلى الفريق السماوي خلال يناير أمرًا معقدًا حتى مع استعداد النادي لتقديم مقابل مالي كبير.

وبذلك تبدو عودة مصطفى محمد إلى الملاعب المصرية مؤجلة في الوقت الراهن بينما يبقى مستقبله مع كونيا سبور ومدى قدرته على الحصول على فرصة أكبر للمشاركة العامل الأهم في تحديد خطوته المقبلة سواء بالاستمرار مع فريقه التركي أو الانتقال إلى محطة أوروبية جديدة.