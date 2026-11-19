نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

اعتمدت شركة «جنرال موتورز» على المحاكاة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة السلامة في الجيل الجديد من شاحنتها «شيفروليه سيلفرادو 1500» موديل 2027، حيث أجرى مهندسو الشركة قرابة 92 ألف اختبار تصادم افتراضي.

كشف جوردون بلاتو، مدير التصميم في شركة «فورد» الأمريكية، أن كل سيارة جديدة تطورها العلامة لا تزال تصل في مرحلتها النهائية إلى مجسم طيني مادي بالحجم الكامل ينحته حرفيون بشريون، مؤكدًا أن أدوات التصميم الرقمي والذكاء الاصطناعي لن تحل محل النحاتين البشريين في استوديوهات التصميم.

رصدت عدسات المصورين المسربة لأول مرة نموذجًا اختباريًا مموهًا من سيارة «بي إم دبليو M4» المكشوفة الكهربائية بالكامل أثناء خضوعها لاختبارات القيادة على الطرق العامة في ألمانيا، لتؤكد الشركة البافارية أن طموحاتها في فئة السيارات الرياضية الكهربائية لن تقتصر على طراز «M3» السيدان فحسب.

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان NX7 ، وتنتمي NX7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتأتي نيسان NX7 كـ رابع أفراد عائلة N وثاني سياراتها من فئة الـ SUV بعد NX8، ضمن توسع نيسان في السيارات الكهربائية والهجينة .

أعلنت شركة بورشه عن واحدة من أكثر نسخ بورشه تميزا وهي سيارة بورشه 911 المعدلة من خلال مشروع يجمع اللون الأخضر الكلاسيكي مع هيكل خفيف ومحرك بوكسر 6 سلندر بتبريد هوائي.