تشهد سلسلة متاجر كوستكو المنتشرة في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك وواشنطن، ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات مستلزمات الطوارئ، مع انتشار المخاوف بشأن انقطاعات الخدمة التقنية وغيرها من الاضطرابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اقبال على شراء المولدات في أمريكا

وقد أقبل المتسوقون على شراء المياه والأطعمة المعلبة والبطاريات والمولدات الكهربائية، حتى أن بعض المنتجات نفدت من المتاجر الإلكترونية.

وقد لفت هذا التوجه انتباه المحللين، الذين يرون أن متاجر التجزئة الكبرى الأخرى قد تستفيد منه أيضًا إلا أن هذا التهافت على التخزين يثير تساؤلًا عمليًا: ما هي كمية الطعام والماء التي تحتاجها الأسرة فعليًا في حالات الطوارئ؟.

وفقًا لوكالة بلومبيرج، بدأت كوستكو تشهد زيادة في الطلب على المنتجات الأساسية مع نهاية شهر أكتوبر واستمرت عمليات الشراء بعد الاضطرابات الأخيرة التي طالت مايكروسوفت وإدارة الطيران الفيدرالية.

وقد سلطت شركة ميزوهو للأوراق المالية الضوء على هذا التوجه في مذكرة تحليلية، مشيرةً إلى أنه بدأ قبل انقطاعات الخدمة الأخيرة.

وأفادت الشركة بأن الطلب على المولدات الكهربائية قد ازداد بشكل ملحوظ ومن بين 26 نوعًا من المولدات الكهربائية التي عرضتها كوستكو عبر الإنترنت، نفدت 21 نوعًا، وفقًا لتقرير بلومبيرج.

صرح غاري ميلرتشيب، المدير المالي لشركة كوستكو، لوكالة بلومبيرج، بأن الشركة لاحظت "زيادة في شراء بعض السلع، بما في ذلك الأرز، والمعلبات، والمياه، والمنتجات الورقية، والمولدات الكهربائية، والبطاريات، وغيرها، وذلك على ما يبدو استجابةً لمخاوف متنوعة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي".

كما نقلت رويترز تقرير المحللين، مشيرةً إلى أن المشاكل التقنية في شركتي يونايتد إيرلاينز وجيه بي مورجان تشيس، إلى جانب اضطرابات مايكروسوفت وإدارة الطيران الفيدرالية، قد زادت من مخاوف المستهلكين.

وأشارت شركة ميزوهو إلى "المخاوف الكارثية التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي" كعامل آخر وراء عمليات الشراء وتوقع المحللون أيضًا أن تشهد متاجر وول مارت، وسامز كلوب، وهوم ديبوت، ولويز، وتراكتور سبلاي طلبًا متزايدًا على منتجات الطوارئ.

وبلغت مبيعات كوستكو في الولايات المتحدة، باستثناء الوقود، 8.1% في أكتوبر ومع ذلك، أشارت نتائج الأسبوع الأخير من الشهر إلى نمو يتراوح بين 11% و12%، وفقًا لتقرير ميزوهو المذكور في التقرير.

ويُذكّرنا هذا الإقبال الكبير على شراء المستلزمات بأن الاستعداد للطوارئ لا يعني بالضرورة ملء جميع الرفوف المتاحة.

تتضمن قائمة الإمدادات الأساسية المقترحة كمية كافية من الماء والطعام غير القابل للتلف لتغطية الاحتياجات الفورية.