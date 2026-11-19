في تحرك يعكس الدور المجتمعي والتنويري لجامعة الوادي الجديد في مواجهة القضايا التي تمس حاضر الشباب ومستقبلهم، نظمت كلية الآداب، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، ندوة توعوية بعنوان «المخدرات بدايتها ونهايتها»، ضمن فعاليات مبادرة «حصانة وإرادة»، التي تستهدف تعزيز الوعي بمخاطر الإدمان وترسيخ ثقافة الوقاية، بمشاركة عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ونخبة من المتخصصين في علم النفس.

وتندرج الفعالية ضمن أنشطة برنامج المعلومات والتحول الرقمي بكلية الآداب، في إطار مبادرة «حصانة وإرادة.. إرادتك أقوى ومستقبلك أغلى»، التي يقودها طلاب البرنامج ويضطلعون بدور فاعل في تنفيذ أهدافها؛ من خلال إعداد المحتوى التوعوي، وتصميم المواد الإعلامية، وإنتاج الوسائط الرقمية. وتسعى المبادرة إلى توظيف إمكانات المعرفة وتقنيات الاتصال الحديثة في تقديم رسائل توعوية مبتكرة تستند إلى معلومات علمية موثوقة، وتخاطب الشباب بلغة قريبة منهم، بما يعزز وعيهم بمخاطر الإدمان، وينمّي قدرتهم على اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة تسهم في حماية حاضرهم وصون مستقبلهم.

وأقيمت الندوة برعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور رجب كامل محمد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور عاطف عبد العزيز معوض، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور إسلام عامر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في تقديم الندوة كل من الأستاذة الدكتورة دينا سالم عارف، أستاذ علم النفس الاجتماعي المساعد بالكلية ومسئول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالجامعة، والأستاذ الدكتور نبيل وليام حنا، أستاذ علم النفس المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب، إلى جانب متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذين شاركوا في دعم الرسالة التوعوية للمبادرة، بما يعزز التواصل المباشر مع الطلاب، ويؤكد أهمية تكامل الجهود الأكاديمية والمجتمعية في مواجهة ظاهرة الإدمان.

وتناولت الندوة قضية المخدرات باعتبارها ظاهرة تتجاوز آثارها حدود الفرد لتنعكس على الأسرة والمجتمع، وتؤثر في الصحة النفسية والاجتماعية، وفي قدرة الشباب على مواصلة مساراتهم التعليمية والمهنية. كما استهدفت تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالتعاطي، وفهم الأبعاد النفسية والاجتماعية للمشكلة، وتعزيز مفهوم الوقاية بوصفه مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار المؤسسات التعليمية والأسرة ومؤسسات المجتمع المعنية.

وتكتسب المبادرة أهميتها من اعتمادها على مفهوم أوسع للحصانة، لا يقتصر على التحذير من المخدرات أو استعراض أضرارها، بل يمتد إلى تنمية الوعي الذاتي، وتعزيز الثقة بالقدرة على الاختيار، وتحصين الشباب بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على التعامل مع الضغوط والمؤثرات المحيطة. فالمواجهة الحقيقية للإدمان لا تتحقق بالخوف وحده، وإنما ببناء شخصية واعية تمتلك القدرة على الرفض، وتدرك قيمة صحتها وكرامتها ومستقبلها.

وتتضمن المبادرة مجموعة من المسارات والأنشطة التوعوية، تشمل اللقاءات والفعاليات، والمحتوى الرقمي الموثوق، والرسائل التفاعلية، إلى جانب المسابقات الإبداعية، بما يفتح المجال أمام مشاركة الطلاب وتحويلهم من مجرد متلقين للرسائل التوعوية إلى شركاء فاعلين في إنتاجها ونشرها داخل محيطهم الجامعي والمجتمعي.

ونُظمت الفعالية بالتنسيق مع إدارة رعاية الطلاب، بقيادة الدكتورة دعاء حسني أبو جبل، وبمشاركة الأستاذ الدكتور خلف بدوي العفدري، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

وتجسد مبادرة «حصانة وإرادة» إيمانها بأن حماية وعي الشباب تمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبلهم، وأن مواجهة الإدمان لا تتحقق من خلال حملات توعوية مؤقتة، بل بترسيخ ثقافة الوقاية وتحويلها إلى وعي وسلوك وممارسة يومية. وانطلاقًا من هذه الرؤية، تؤكد المبادرة أن رسالة الجامعة تتجاوز حدود التعليم والتأهيل الأكاديمي إلى الإسهام في بناء شخصية متكاملة، تمتلك الوعي والقدرة على حماية ذاتها، وتتحمل مسؤوليتها، وتشارك بفاعلية وإيجابية في خدمة مجتمعها.