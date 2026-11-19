أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة الساحل الشمالي الغربي – قطاعات (الأول والثاني والثالث)، عن فتح باب تلقي الطلبات من الكيانات الراغبة في استكمال مشروعاتها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي "ولاية الهيئة"، وذلك في إطار حرص الهيئة على مصالح المواطنين، واستجابةً لرغبة العملاء الذين لديهم سندات ملكية أو تخصيص لقطع الأراضي الواقعة بالمنطقة.

وأوضحت الهيئة أن فتح باب تلقي الطلبات يأتي في ضوء حدود القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020، ووفقًا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (218) بتاريخ 11/10/2026، على أن يقتصر تلقي الطلبات على الحالات التي يتوافر فيها شرطان أساسيان، هما: وجود سند ملكية بموجب عقد مسجل أو عقد تخصيص، وألا تقل نسبة تنفيذ المشروع القائم عن 75%.

إرفاق المستندات

وأشارت الهيئة إلى ضرورة إرفاق المستندات التالية بالطلب: صور رسمية من العقود (المسجلة أو عقود التخصيص)، وكشف إحداثيات من مديرية المساحة المختصة، وشهادة تصرفات عقارية للعقود المسجلة، والقرارات الوزارية الصادرة باعتماد التخطيط والمشروعات، وبالنسبة للشركات: السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وصحيفة الشركات.

وأكدت الهيئة أن تقديم الطلبات يتم من خلال الممثل القانوني للكيانات بمقر جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، وذلك في موعد غايته 31/12/2026.

وأهابت الهيئة بالكيانات الراغبة في الاستفادة من هذا الإعلان، والتي تتوافر لديها الاشتراطات المحددة، سرعة التقدم بالمستندات المطلوبة خلال المدة المقررة.