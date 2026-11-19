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وقّع الأردن والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اتفاقيتي تمويل بمنحتين قيمتهما الإجمالية 173 مليون يورو، ومذكرة تفاهم بشأن قروض ميسرة بقيمة 500 مليون يورو، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بمنطقة البحر الميت. وشهد التوقيع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وخصص الجانبان المنحة الأولى، وقيمتها 110 ملايين يورو، لدعم برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي في قطاعات عدة من خلال الموازنة الأردنية. وتخصص الاتفاقية الثانية منحة بقيمة 63 مليون يورو لتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة الصدمات ودعم التجارة والاستثمار.

وتتعلق مذكرة التفاهم ببرنامج المساعدة المالية الكلية الخامس للأردن، الذي يقدم الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا في صورة قروض ميسرة بقيمة 500 مليون يورو.