تبدأ رئيسة بيرو، كيكو فوجيموري، زيارة رسمية إلى اليابان تستغرق يومين، في مسعى للحصول على دعم ياباني لمواجهة الأضرار الناجمة عن ظاهرة "إل نينيو" المناخية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الخميس/ - أن هذه الزيارة تعد الأولى التي تقوم بها فوجيموري إلى اليابان منذ توليها مهام منصبها .. فيما من المقرر أن تجري فوجيموري محادثات مع رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، غدا /الجمعة/.

وتعد اليابان الوجهة الثانية لفوجيموري بعد زيارتها للصين لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، حيث التقت بالرئيس الصيني شي جين بينج، وأكدت عقب اللقاء بأن بلادها ستحصل على مساعدات من الصين بقيمة 22.5 مليون دولار للتعامل مع التداعيات المحتملة لظاهرة "إل نينيو".