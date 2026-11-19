أعلنت محافظة سوهاج عن الانتهاء الكامل والتشغيل الفعلي لمشروع "تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى" بنطاق المحافظة، والذي تم تنفيذه بناءً على توجيهات القيادة السياسية بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة المرافق والخدمات، من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء غير المستغلة داخل المدن القديمة.

وفي هذا السياق، أكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أن المشروع يُعد نقلة نوعية في ملف الإسكان والتطوير الحضري بالمحافظة، مشيراً إلى أن التخطيط الهندسي للمشروع راعى تحقيق التوازن البيئي وتوفير أعلى مستويات جودة الحياة للمواطنين.

محافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج تفاصيل المشروع، حيث أُقيم على مساحة إجمالية تبلغ 14 فداناً، ويضم 20 برجاً سكنياً بإجمالي 1272 وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري. وأضاف سيادته أنه تم استغلال 25% فقط من إجمالي مساحة الأرض للمباني السكنية، بينما تم تخصيص النسبة الأكبر والبالغة 75% للمساحات الخضراء، واللاند سكيب.

ومناطق انتظار السيارات (الباركينج)، لضمان توفير بيئة صحية ومتنفس حضاري يليق بأهالي سوهاج.

وأشار اللواء طارق راشد إلى التزام الأجهزة التنفيذية بالجدول الزمني المحدد، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والمرافق وتسليم الوحدات السكنية للأهالي المستحقين في شهر يناير 2026، أعقبه بدء التسكين الفعلي واستقرار الأسر بالوحدات في شهر يوليو 2026، مؤكداً استمرار المحافظة في دعم كافة المشروعات التنموية والخدمية التي تلبي طموحات المواطنين.

من جانبها، أكدت المهندسة صباح عثمان، مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، أن المشروع لم يقتصر على البناء السكني فحسب، بل أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة شبكات الطرق والمرافق بالكامل في المنطقة المحيطة.

وأوضحت أن المحافظة عملت بالتوازي مع إنشاء المشروع على تنفيذ أعمال توسعة وتطوير الكورنيش الغربي باعتباره المدخل الرئيسي للمشروع، مشيرةً إلى أن هذا التكامل التنموي نجح في تحويل المنطقة لتصبح واحدة من أرقى مناطق حي غرب سوهاج، وهو ما يحقق الهدف الجوهري للمشروع في الارتقاء بالمناطق القائمة.