تواصلت اليوم الخميس، بقاعة "علي مبارك" بمقر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بكورنيش النيل، فعاليات اليوم الثاني والختامي للمؤتمر السنوي الحادي عشر لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل حول "أدب الطفل والأزمات"، الذي يُقام برئاسة الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس المؤتمر، وبأمانة الدكتور أشرف قادوس، رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية وأمين عام المؤتمر.

وعُقدت الجلسة العلمية الرابعة للمؤتمر تحت عنوان،"أدب الأطفال ومعالجة الصراعات"، حيث تولى رئاستها الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، وشهدت الجلسة طرح ومناقشة أربع أوراق بحثية تناولت سبل توظيف الأدب والوسائط التربوية في معالجة مختلف أنماط الصراعات المعاصرة.

استُهلت الجلسة بورقة بحثية قدمها الدكتور شاكر صبري محمد، الكاتب وشاعر الأطفال، بعنوان "أدب الطفل ومعالجة الصراعات (المسلحة - السياسية - الاجتماعية - الدينية)"، أكد خلالها أن أدب الطفل ليس مجرد ترفيه أو إثارة للخيال، بل وسيلة ثقافية وتربوية محورية تساعد النشء على فهم الصراعات المحيطة بهم واكتساب مهارات الحوار والتسامح وحل المشكلات بلغة مبسطة تناسب مراحلهم العمرية دون وعظ مباشر، وأوضح شاكر أن معالجة الصراعات المسلحة ينبغي أن تبتعد عن مشاهد العنف المروعة وتبرز قيم الأمل والسلام والتمسك بالوطن، بينما تُقدَّم الصراعات السياسية والاجتماعية والدينية والبيئية والنفسية عبر مواقف إنسانية وشخصيات قريبة من الطفل تعزز قبول الاختلاف والتعاطف والمسؤولية المجتمعية، ليكون الأدب أداة لبناء جيل واعٍ ومحب للسلام لا يميل إلى العنف أو التعصب.

عقب ذلك، قدمت الدكتورة آلاء عبد الحميد الأطرش، الحاصلة على دكتوراه فلسفة التربية - رياض الأطفال، بحثها الموسوم بـ "أدب الطفل ومعالجة الصراعات الاجتماعية: دراسة تحليلية في الآليات الفنية والأبعاد التربوية"، أشارت خلاله إلى أن التحولات والتوترات الاجتماعية المعاصرة — كالتنمر والتمييز والاختلاف الثقافي والديني والطبقي والنزاعات الأسرية والمدرسية — تستدعي دراسة كيفية معالجة النص الموجّه للطفل لهذه الصراعات بما يراعي خصائص مراحله العمرية دون الوقوع في المباشرة والوعظ. وأوضحت الأطرش أن دراستها تجمع بين المقاربة الفنية والمقاربة التربوية عبر تحليل نماذج قصصية معاصرة لرصد أنماط الصراع الاجتماعي، وتحليل الآليات الفنية كالحبكة والشخصيات والرمز واللغة والسرد والصورة ونمط النهاية، وكشف القيم التربوية كالتسامح والحوار وقبول الآخر لبناء ثقافة السلم الاجتماعي لدى الأطفال.

وفي الورقة الثالثة، قدمت الكاتبة أمل جمال، باحثة الدكتوراه ، بحثها بعنوان "أدب الطفل والصراعات المسلحة: دراسة تحليلية في معالجة المضامين والأبعاد النفسية"، مؤكدةً أن الصراعات المسلحة ومشاهد الدمار والتشريد كسرت المحاذير القديمة ووضعت الأطفال في قلب الأحداث، مما جعل أدب الأطفال مطالباً بإعادة صياغة هذا الواقع بما يتلاءم مع وعيهم وبنيتهم النفسية سواء كانوا داخل الصراع أو خارجه، وأشارت أمل جمال إلى أن قراءة الأدب الذي يتناول هذه الصراعات تمثل شكلاً غير تقليدي من العلاج النفسي يعزز الاستقرار النفسي والوعي الجمعي بالقيم الإنسانية الكبرى، مستعرضةً نماذج تطبيقية من أدب الأطفال واليافعة من بينها قصة «ساداكو ساساكي» و«رسائل إلى الحرب» لبدرية الشامسي وقصيدة «بيتي» لسلافة حجاوي وقصيدتا «يا أطفال الدنيا» و«يا جيش بلادي».

واختُتمت أوراق الجلسة ببحث الأستاذة تاجوج رفعت الخولي، مدير قسم الترجمة بمؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، والذي حمل عنوان "معالجة الصراعات بالوسائط التربوية: صراع العقل: تلقي النشء وأزمة الذكاء الاصطناعي عبر هندسة الوسائط التربوية من الخوارزمية إلى الطين"، حذرت خلاله من تحول التطور التكنولوجي السريع إلى صراع وجودي وهيمنة معرفية تقع الطفولة في خط مواجهته الأول، مشيرةً إلى أن طغيان الخوارزميات والوسائط الرقمية يجرّد الكلمات من سياقها وقيمها الروحية ويؤدي إلى تسطيح الوعي والهوية والتشوش المعرفي، ودعت تاجوج الخولي إلى إعادة هندسة الوسائط التربوية وتأصيل مذهب أخلاقي جديد أطلقت عليه «أدب المحاذاة الرقمية»، يدمج الفلسفة الأنثروبولوجية بالموروث الروحي ويقدم استراتيجية حسية عملية عبر «رحلة الحواس الثلاث» من الخوارزمية إلى الطين لمواجهة تشتت الانتباه وفرط الحركة واستعادة سيادة الطفل الحركية والمعرفية.