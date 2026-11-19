نشرت الجريدة الرسمية اليوم ، قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3314 لسنـة 2026​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠​⁠​​⁠⁠​​⁠​رئيـس مجلـس الـوزراء ، الذي ينص على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ تقــــــرر :

( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2500م2 ضمن حوض القوام زمام قرية السلطانى ناحية قرية قمبش الحمراء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح المنطقة الأزهرية بالمحافظة لإقامة معهد دينى .

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( المــادة الثانية )​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠​⁠​​⁠⁠​​⁠يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .