تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لفصل الشتاء، من خلال تنفيذ خطة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، والحد من الأعطال والانقطاعات الناتجة عن الأمطار الغزيرة والسيول.

وتتضمن خطة الاستعداد توفير مولدات كهربائية احتياطية للمنشآت الحيوية، لاستخدامها في حالات انقطاع التيار الكهربائي لأي سبب، إلى جانب تكثيف أعمال الصيانة ومراجعة مكونات شبكات التوزيع، والتأكد من سلامة المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات وأعمدة الإنارة.

كما تشمل الإجراءات رفع مستوى بعض المهمات الكهربائية في المناطق المعرضة لسقوط الأمطار، لحمايتها من الغمر بالمياه، خاصة المناطق القريبة من مسارات مخرات السيول، مع الاهتمام بالمناطق النائية في سيناء والصعيد، لمنع حدوث أعطال تؤثر على انتظام التغذية الكهربائية.

غرف طوارئ لمتابعة الأعطال على مدار 24 ساعة

ووجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيادة جاهزية فرق الطوارئ والصيانة بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتكثيف المرور الميداني لمتابعة الشبكات والتدخل السريع للتعامل مع أي أعطال أو شكاوى.

وتعمل الوزارة على تجهيز غرفة عمليات مركزية لمتابعة حالة الشبكة الكهربائية في مختلف المحافظات، إلى جانب غرف طوارئ بشركات التوزيع، لمتابعة شكاوى المشتركين وتوجيه فرق العمل وسرعة إزالة أسباب الأعطال.

وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية للإجراءات المنفذة، خاصة في المناطق الأكثر عرضة لمخاطر التقلبات الجوية، مع استمرار برامج الصيانة وفق المعايير الفنية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمة وتقليل الفقد في الطاقة.

الكهرباء تحذر المواطنين من الاقتراب من المهمات أثناء الأمطار

وشددت الوزارة على أهمية توعية المواطنين بعدم الاقتراب من المهمات والمنشآت الكهربائية، خاصة أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، تجنبا لوقوع حوادث الصعق الكهربائي.

ودعت المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي أعطال أو شكاوى من خلال الخط الساخن للكهرباء 121، المتاح على مدار 24 ساعة، حتى تتمكن فرق الطوارئ والصيانة من التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.