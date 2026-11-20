افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم الجمعة على انخفاض، متجهة نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ مارس الماضي، مع استمرار المستثمرين في تقليص رهاناتهم الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما فشل الطرح الأولي الضخم لشركة "أنثروبيك" الأمريكية في إعادة الثقة إلى القطاع.

وانخفض المؤشر الأوروبي الشامل "ستوكس 600" بنسبة 1% ليصل إلى 631.89 نقطة، وكان يتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 4.5%، لتكون الأسوأ منذ تراجعه بنسبة 5.5% خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس الماضي.

كما قاد مؤشر "داكس" الألماني التراجعات الإقليمية، بعدما انخفض بنسبة 1.3%، مع استمرار المستثمرين في التخارج من الأسهم المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة "أنثروبيك" الأمريكية المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي قد بدأت التداول في بورصة ناسداك أمس الخميس، بعد إغلاق الأسواق الأوروبية، وبلغت قيمتها السوقية نحو تريليوني دولار في أول ظهور لها بالبورصة، في خطوة شكلت محطة بارزة لقطاع الذكاء الاصطناعي واختبارًا لمدى إقبال المستثمرين على هذه التكنولوجيا.

ومع ذلك، تراجعت حالة التفاؤل المرتبطة بإدراج الشركة مع تقدم التداولات، في ظل استمرار تساؤلات المستثمرين بشأن ما إذا كانت الإنفاقات الضخمة على الذكاء الاصطناعي ستحقق عوائد كافية.

وفي قطاع أشباه الموصلات، تراجعت أسهم شركات "إيه إس إم إل" الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، و"إيه إس إم إنترناشونال" الهولندية المتخصصة في معدات أشباه الموصلات، و"إنفينيون" الألمانية المتخصصة في أشباه الموصلات والإلكترونيات، بأكثر من 4% لكل منها.

وهبط سهم شركة "فالوريك" الفرنسية المتخصصة في تصنيع الأنابيب الفولاذية بنسبة 12.5%، بعدما أعلنت الشركة تراجع أرباحها الأساسية خلال الربع الثالث بنسبة 26%، مشيرة إلى تأثير الصراع الإيراني والاضطرابات التشغيلية في الولايات المتحدة.

كما انخفض سهم شركة "يوبيسوفت" الفرنسية المتخصصة في تطوير ونشر ألعاب الفيديو بنسبة 8.9%، بعدما أعلنت الشركة تسجيل حجوزات صافية خلال الربع الثاني دون التوقعات، وأصدرت توقعات لأداء الربع الحالي جاءت أضعف من تقديرات الأسواق.

ويترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية، من بينها القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال نوفمبر الجاري، والمقرر إعلانها في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن آفاق الاقتصاد في المنطقة.