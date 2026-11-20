في مشهد يجسد الشهامة وجدعنة ولاد البد ، لبى أهالي بني عبيد بمحافظة الدقهلية نداء الاستغاثة لإنقاذ حياة ياسمين ياسر عبد الغني،29 عاما التي ترقد في حالة صحية حرجة وتحتاج إلى التبرع بالدم، عقب تعرضها ووالدتها لإشعال النيران على يد جارهما.

وشهدت مضيفة الشوادي ببني عبيد توافد أعداد كبيرة من الأهالي، الذين حرصوا على المشاركة في حملة التبرع بالدم، وتسابق الشباب والرجال وحتى النساء لتقديم المساعدة، في محاولة لإنقاذ حياة ياسمين والوقوف بجانبها في محنتها.

وضرب أبناء بني عبيد مثالًا في التكافل والتكاتف، فلم يترددوا في تلبية النداء، وتحول مكان التبرع إلى مشهد إنساني جمع أبناء البلد على هدف واحد، وهو مساندة ياسمين وتوفير الدم الذي تحتاج إليه.

وأكد الأهالي أن ياسمين ليست وحدها، وأنهم جميعًا يقفون بجانبها، داعين الجميع إلى مواصلة دعمها والتوجه للتبرع بالدم، بعد التأكد من صلاحية المتبرع طبيًا.

