صرفت المفوضية الأوروبية، اليوم /الجمعة/، مبلغ 7.9 مليار يورو لصالح أوكرانيا، بهدف دعم احتياجاتها التمويلية وضمان استمرار عمل الإدارة العامة في البلاد، وتعتبر هذه أكبر دفعة مالية يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في إطار "آلية دعم أوكرانيا".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في بيان صادر عن المفوضية - "تواصل أوكرانيا تنفيذ الإصلاحات بينما تدافع عن نفسها في كل يوم، واليوم نقوم بصرف ما يقرب من 8 مليارات يورو، وهي أكبر دفعة تم تقديمها حتى الآن، وهذا يثبت بوضوح أن تحقيق تقدم فعلي في الإصلاحات يؤدي إلى نتائج ومكاسب ملموسة، بينما تواصل أوكرانيا المضي قدما على مسارها نحو أوروبا يمكنها الاعتماد على دعمنا".

وأشار البيان إلى أن هذه الدفعة هي التاسعة من نوعها في إطار "آلية دعم أوكرانيا"، وهي الأداة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لدعم تعافي أوكرانيا وأجندة إصلاحاتها وتقدمها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومع هذه الدفعة الأخيرة يصل إجمالي الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بموجب "خطة أوكرانيا" إلى 40 مليار يورو منذ منتصف عام 2024.

وتأتي هذه الدفعة في أعقاب نجاح أوكرانيا في تنفيذ إصلاحات في عدة قطاعات استراتيجية تشمل النظام القضائي ومكافحة الفساد وغسل الأموال والأسواق المالية وإدارة الأصول العامة، وكذلك رأس المال البشري وبيئة الأعمال واللامركزية والسياسة الإقليمية وقطاع الطاقة وسوق الأغذية الزراعية والتحول الرقمي، والتحول الأخضر وحماية البيئة.

بالإضافة إلى ذلك، حشدت أوكرانيا استثمارات عامة بقيمة إجمالية بلغت 948 مليون يورو في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإسكان وإزالة الألغام من الأراضي الزراعية، وتم تخصيص نحو 451 مليون يورو من هذه الاستثمارات لتلبية احتياجات التعافي وإعادة الإعمار والتحديث على المستويات المحلية والإقليمية.