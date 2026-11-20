أعلنت رئيسة وزارء اليابان، ساناي تاكايتشي، أن بلادها قررت تقديم دعم إضافي لأوكرانيا خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك في رسالة مكتوبة إلى "اجتماع قادة التحالف الداعم لأوكرانيا"، الذي عقد أمس في برلين بألمانيا، أعربت فيها تاكايتشي عن تقديرها للجهود التي تبذلها جميع الدول المشاركة من أجل تحقيق السلام، بحسب بيان صدر، اليوم /الجمعة/، عن وزارة الخارجية اليابانية.

وأكدت تاكايتشي في رسالتها ضرورة تضافر جهود الدول لدعم أوكرانيا، بهدف التوصل إلى سلام عادل ودائم في أقرب وقت ممكن.

وذكرت أن اليابان قررت مؤخرا تقديم دعم إضافي لمواجهة فصل الشتاء، وأضافت "كما أننا ندرك الحاجة إلى تقديم دعم مالي، ونحن نبحث حاليا في هذا الأمر بالتشاور مع دول أخرى".

وأشارت رئيسة وزراء اليابان إلى أن الأمن في أوروبا ومنطقة المحيط الأطلسي لا ينفصل عن الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أكدت أنه من الضروري أن تعمل الدول المعنية معا وبشكل موحد ومنسق لمواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الأمنية الصعبة.

وشددت على أن اليابان لن تتراجع أبدا عن موقفها الثابت الداعم لأوكرانيا، وأنها ستستمر في العمل على تقديم المساعدة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها.