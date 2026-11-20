أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتطلعان إلى تعزيز شراكتهما في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، مشددا على أن التعاون بين الجانبين يمثل استثمارا استراتيجيا في أمن أوروبا وازدهارها المشترك.

وقال كوستا - خلال مؤتمر صحفي عقب القمة الأوروبية البريطانية التي عقدت في بروكسل اليوم الجمعة - إن المملكة المتحدة تظل أقرب جيران الاتحاد الأوروبي وحليفا موثوقا وشريكا طبيعيا، مشيرا إلى أن الجانبين تجمعهما روابط تاريخية عميقة وقيم مشتركة، والتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية والنظام الدولي القائم على القواعد.

وأوضح أن أمن أوكرانيا والدفاع الأوروبي شكّلا نقطة الانطلاق لإعادة ضبط العلاقات بين الجانبين، في ظل عالم يتسم بمزيد من المواجهة، حيث تقع على عاتق الشركاء المتقاربين في الرؤى والموثوقين مسؤولية العمل معا.

وأشار إلى أن ذلك مهد الطريق لعقد أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في لندن العام الماضي، والتي أسفرت عن إطلاق شراكة جديدة في مجال الأمن والدفاع، تشمل التعاون في مواجهة التهديدات الهجينة، وتعزيز الصمود الديمقراطي، والتصدي للتدخلات الخارجية، إلى جانب أمن المجالات البحرية والفضائية.

وأضاف كوستا أن الجانبين اختتما اليوم المفاوضات بشأن اتفاق إطاري للمشاركة، من شأنه إتاحة مشاركة بريطانية أكثر انتظاما في البعثات المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. كما شدد على مواصلة دعم أوكرانيا سياسيا وماليا وعسكريا ما دام ذلك ضروريا، حتى تحقيق سلام عادل ودائم، مشيدا بدور بريطانيا في قيادة تحالف الراغبين، وبجهود أوروبا للتحدث بصوت موحد من أجل إحلال السلام.

وأكد أن تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لا يقتصر على الأمن والدفاع، بل يشمل أيضا الابتكار والقدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية، لافتا إلى أن الدفاع القوي يتطلب اقتصادا أكثر قوة، وأن الجانبين سيواصلان العمل لتعزيز تنافسية الشركات وتوفير فرص عمل جيدة وضمان القدرة على تحمل التكاليف.

وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات، قال كوستا إن الاتحاد الأوروبي يحترم سيادة الدول وقراراتها، وإنه احترم قرار الشعب البريطاني عام 2016 بالخروج من الاتحاد، وسيحترم أي قرار تتخذه المملكة المتحدة بشأن مستقبل علاقتها طويلة الأمد مع التكتل، مؤكدا انفتاح الاتحاد على إقامة أوثق علاقة ممكنة معها، مع التمسك بمبادئه المتعلقة بعدم قابلية الحريات الأربع للسوق الموحدة للتجزئة، والتوازن بين الحقوق والالتزامات، واتساق علاقاته مع الدول الأخرى.

واختتم كوستا تصريحاته بالتأكيد على أن أوروبا تحتاج إلى الوحدة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل السعي إلى العمل عن كثب مع بريطانيا، مضيفا أن الجانبين، رغم اختلاف بعض الخصائص والنظم، يسيران في الاتجاه نفسه.