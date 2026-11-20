شهدت الصالة المغطاة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إقبالًا كبيرًا من النشء والشباب على اختبارات القبول للاعبين الجدد بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والتي أُجريت لاكتشاف وانتقاء المواهب الرياضية الواعدة وإعداد أبطال قادرين على المنافسة في البطولات المحلية والدولية.

لجنة متخصصة من وزارة الشباب والرياضة

وأوضحت محافظة الوادي الجديد أن الاختبارات أجرتها لجنة متخصصة من وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة أعداد كبيرة من المتقدمين، وذلك تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات وحضور محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وشملت الاختبارات 6 ألعاب رياضية هي المصارعة والجودو والملاكمة ورفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة، وفقًا للمراحل السنية المحددة لكل لعبة، حيث خضع المتقدمون لاختبارات وتقييمات فنية وبدنية بمعرفة اللجنة الوزارية، لاختيار العناصر الأكثر تميزًا واستعدادًا للانضمام إلى المشروع.

وشارك فريق «شباب يدير شباب» (YLY) في تنظيم ومتابعة فعاليات الاختبارات، والمساهمة في تيسير إجراءات مشاركة المتقدمين وخروج الفعاليات بصورة منظمة.

وتأتي هذه الاختبارات في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الرياضية في مختلف المحافظات، وتوفير الرعاية والتدريب المتخصص للعناصر الواعدة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال الرياضيين القادرين على تمثيل مصر في المحافل الرياضية وتحقيق الإنجازات.